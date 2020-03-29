Москвичка спалила сбережения, обрабатывая их от коронавируса в микроволновке

Наверняка многие слышали предупреждения экспертов о том, что деньги в банкоматах могут разносить коронавирус.

Действительно, в мире уже зафиксировано несколько случаев "непорочного заражения" граждан, которые, находясь в самоизоляции, получали и передавали деньги или кредитные карточки. Выяснилось, что коронавирусу очень нравится наличность.

И если кредитную карточку еще можно помыть с мылом (только не вздумайте антисептиками - сотрете магнитный слой), то с бумажными купюрами все сложнее.

Специалисты заметили, что распространение коронавируса в странах, где в ходу пластиковые деньги, идет медленнее. Это отлично видно на доступных картах, которые посвящены распространению заразы. Сравните сами: Вьетнам, Австралия, Бруней, Канада, Мальдивы, Новая Зеландия, Папуа- Новая Гвинея, Румыния. Они не сильнее других страдают от вируса. Социалистический Вьетнам со своими 174 заболевшими коронавирусом на полимерную валюту перешел много лет назад из-за банальной экономии: при расчетах за мясо и рыбу купюры быстро выходили из строя. А пластиковые деньги после вьетнамского рынка можно, не вынимая из карманов грязной одежды, спокойно отправлять в тазик с мылом.

С рублями так поступать нельзя: они не только бумажные, но и имеют различные элементы защиты от подделки...

Далеко не каждой российской барышне известны такие детали. Но хорошо известно, что наши дамы всегда мыслят нестандартно, а когда речь идет о здоровье близких - готовы пойти на импровизацию.

Так, поддавшись панике, одна жительница столичного региона решила уберечь близких от заражения и отправила свои сбережения в микроволновку. Обеззаразить купюры от коронавируса ей не удалось, зато получила настоящее потрясение.

После включения печки купюры затрещали, как семечки на сковородке. Электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на купюрах.

Результаты сомнительного эксперимента опубликовала в инстаграме пользователь с ником prosto.robski.

Рубрика правильная: "Шок-контент - как делать не надо".

- Ну я была, скажем так, "в легком" шоке, а вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке, - интересуется она у своих подписчиков.

На снимке, который она прикрепила к посту можно без труда пересчитать сожженные пятитысячные купюры - 65 тысяч рублей.

Подобный случай произошел в Китае еще в начале эпидемии коронавирусаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я вот нет, но "кое-кто", да! Так вот, как она сказала "я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке. У кого такое было, признавайтесь. А ведь карантин только начинается, что будет дальше, - следующим постом дает понять, что деньги на снимке - чужие.

Ответы автор поста получила не менее оригинальные. Одни предлагали использовать для рублей утюг, другие настойчиво предлагали читать руководство по использованию микроволновой печи, а третьи - отдать им все зараженные купюры на "передержку на время эпидемии".

Похоже, что теперь все пятитысячные из печи придется нести для обмена в банк. Банкомат такие деньги уже не примет.

Кстати, в Китае такой случай был зафиксирован еще в начале марта. Жительница провинции Цзянсу таким же образом "обработала" от коронавируса три тысячи юаней (около 28 тысяч рублей).

КСТАТИ

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