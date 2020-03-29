2020-03-29T10:10:24+03:00
Общество

Сергей Собянин призвал москвичей на нерабочей неделе остаться дома и меньше контактировать друг с другом

Такая мера позволит замедлить передачу вируса в Москве [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей соблюдать требования карантина.Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей соблюдать требования карантина.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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В столице начались длинные выходные до 5 апреля, связанные с дополнительной возможностью по борьбе с распространением инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин уже объяснял москвичам в своем личном блоге, что "семь нерабочих дней – это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19". Остаться дома мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан и в эфире канала "Россия 1".

- Давайте как-то проникнемся ответственностью. От нас очень многое зависит. Надо эту неделю посидеть дома, на даче, как можно меньше контактировать друг с другом, - сказал Сергей Собянин.

Напомним, в связи с этим в городе было принято ряд дополнительных мер, чтобы усилить эффект в борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве. Чтобы максимально использовать предоставленную возможность в столице прекратили работу кафе, торговые и развлекательные центры, бассейны, кинотеатры.

По словам Сергея Собянина, нахождение дома (так называемый домашний режим) позволит замедлить передачу вируса и скорость его распространения в Москве, что сейчас очень важно.

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- Это даст выигрыш медицинским службам, которые справляются с теми, кто получил эту инфекцию, у которых развивается тяжелая форма болезни, - отметил мэр города. - Сейчас ответственное поведение граждан спасет жизни сотен людей.

Напомним, что власти города в период с 28 марта по 5 апреля разрешили продолжить работу салонам связи и зоомагазинам, продуктовым магазинам. К тому же введен временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи.

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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