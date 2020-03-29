В оперативном штабе по предотвращению коронавируса сообщили новые данные по заболевшим в Москве.

- В Москве зафиксировали 197 новых случаев коронавируса, а также 27 случаев в Московской области, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Всего же за последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев заболевания коронавирусом. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях.

Из оперативного штаба приходят и позитивные новости - полностью выздоровели 15 человек.

Напомним, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 534 случая коронавируса в 65 регионах. За весь период зафиксировано 8 летальных случаев, выздоровело 64 человека.

Рано утром в субботу, 28 марта, было объявлено о смерти заболевшего коронавирусом мужчины в Оренбурге. А днем ранее число заболевших по России было 1 263 человека.

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