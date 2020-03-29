2020-03-29T11:32:42+03:00
Общество

В Москве зафиксировали 197 новых случаев коронавируса

И еще 27 заболевших выявили в Подмосковье
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
В столице выявили еще 197 больных коронавирусомВ столице выявили еще 197 больных коронавирусомФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В оперативном штабе по предотвращению коронавируса сообщили новые данные по заболевшим в Москве.

- В Москве зафиксировали 197 новых случаев коронавируса, а также 27 случаев в Московской области, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Всего же за последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев заболевания коронавирусом. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях.

Из оперативного штаба приходят и позитивные новости - полностью выздоровели 15 человек.

Напомним, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 534 случая коронавируса в 65 регионах. За весь период зафиксировано 8 летальных случаев, выздоровело 64 человека.

Рано утром в субботу, 28 марта, было объявлено о смерти заболевшего коронавирусом мужчины в Оренбурге. А днем ранее число заболевших по России было 1 263 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мишустин: «Жесткие ограничения по карантину нужно распространить на всю страну!»

На следующей неделе, которая объявлена президентом нерабочей, жесткие карантинные меры должны действовать не только в Москве и в Московской области, но и в других регионах. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Москве на 28 марта 2020 года: воздух прогреется до +17
Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины
На следующей неделе москвичей ждет минусовая температура и метель
Дачный сезон в Подмосковье открылся раньше срока из-за коронавируса
В Москве подросток попал в полицию, а потом в реанимацию
Денис Майданов устроил концерт на балконе в поддержку медиков
В Москве зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Лаборатории Москвы проводят около 4 тысяч анализов на коронавирус в сутки
Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
Пассажиропоток в автобусах Московской области снизился почти на 40%
В Москве более полутора миллионов пенсионеров получили выплаты в связи с карантином
Погода в Москве на 26 марта 2020 года: температура поднимется до +13 градусов
В Подмосковье закупили более 500 аппаратов ИВЛ