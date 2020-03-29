В Москве с 30 марта по 3 апреля закроют несколько отделов ЗАГС

В столице отделы ЗАГС переходят 30 марта по 3 апреля на особый режим работы. Они будут работать в режиме выходного дня и не будут принимать граждан.

- Регистрации заключения брака или его расторжения пройдут в соответствии с ранее поданным заявлениям. Для молодоженов будут действовать ограничения по количеству гостей – не более 5 человек. Запланированные на новых площадках торжественные церемонии перенесены в отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания. Остальные услуги, в том числе выдача повторных документов и справок, отделы ЗАГС временно оказывать не будут, - рассказала и.о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Москвичей, которые записывались на прием в дни с 30 марта по 3 апреля, уведомят о переносе посещения в отдел ЗАГС. Регистрация смерти будет проходить без предварительной записи в пределах установленных компетенций, поэтому выйти на работу сотрудникам отделов ЗАГС все же придется, но по определенному графику.

- Отделы ЗАГС, в которые ранее не были поданы заявления будут, временно закрыты. Архивно-информационный отдел, который оказывает государственную услугу по апостилированию документов органов ЗАГС, также будет закрыт для приема граждан до 3 апреля, - рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

КОНКРЕТНО

Какие отделы ЗАГС не будут работать с 30 по 3 апреля:

- Новомосковский отдел ЗАГС не будет работать с 31 марта по 2 апреля включительно;

- Богородский отдел ЗАГС – закрыт 31 марта;

- Вернадский, Троицкий отделы ЗАГС, Дворец бракосочетания в Коломенском и отдел ЗАГС Южное Бутово – закрыты 1 апреля;

- Люблинский, Митинский, Троицкий, Ухтомский отделы ЗАГС, Дворец бракосочетания в Коломенском и отдел ЗАГС Южное Бутово - закрыты 2 апреля;

- Люблинский и Ухтомский отделы ЗАГС – закрыты 3 апреля.

В управлении уточнили, что 4 апреля отделы ЗАГС будут работать по ранее утвержденному графику.

ВАЖНО

Получить консультацию по телефону горячей линии +7 (495) 777-77-77.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве: Карантин в школах, вся Европа признана опасной, отменены мероприятия с числом участников более 50

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции (подробности)