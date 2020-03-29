В Москве дикая кошка сервал устроила побег и прогулялась по балконам многоэтажки

Утром в воскресенье, 29 марта, жильцы многоэтажки на улице 6-й Кожуховской обнаружили на своих балконах хищную кошку. Животное разгуливало по балконам и не на шутку испугало москвичей.

- Необычная окраска, огромные клыки. Я таких никогда не видела. На вид как гепард, только маленький, - рассказала «КП» жительница многоэтажки Ольга. – Кошка шипела и было видно, что лучше близко к ней не приближаться.

Жители сняли кошку на видео, а потом позвонили 101. В многоэтажку направились добровольцы Спас резерва. Первым делом выяснили породу хищника. Оказалось, что это – сервал. Этих диких кошек не часто, но держат в квартирах. Кошка сбежала на балконы соседей из открытого окна квартиры. Хозяина дома не было. Тогда добровольцы связались с заводчиками этих кошек.

Дикий сервал может быть опасен. Фото: пресс-служба ГОЧСиПБ

- Заводчица сразу сказала, что сервал не подпустит близко чужого человека. И посоветовала заманить его в помещение, чтобы исключить угрозу падения с высоты, а потом решать остальные задачи. Спасатели-добровольцы дождались пока сервал зашел на балкон квартиры из которой он сбежал и с балкона верхних соседей при помощи палки с петлей для ловли животных закрыли окно, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Так сервал оказался дома. Тем временем соседи связались с его хозяином. Москвич пообещал больше не оставлять окно открытым.

СПРАВКА «КП»

В зависимости от телосложения, сервалы вырастают до 1 метра в длину, а хвост может достигать 40 см. Длинным лапам африканца можно только позавидовать — именно они делают сервала самым высоким представителем семейства кошачьих из тех, что держат люди дома. Исторически высокий рост нужен животному, чтобы видеть добычу в высокой траве. Главная особенность этой удивительной кошки — несуразно большие уши, расположенные не по бокам, а по центру головы. Такие уши помогают услышать любой шорох, что особенно актуально в охоте на грызунов.