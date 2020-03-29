Не остались дома: москвичи жарили сосиски и устроили танцы в трусах на Воробьевых горах
Не все москвичи осознают сложность ситуации с распространением коронавирусной инфекции. «Длинные выходные», которые объявили с 28 марта по 5 апреля, они решили проводить на природе, гулять в парках. Но только не сидеть дома.
Рискуя собственным здоровьем, москвичи целыми семьями отправились жарить шашлыки в Серебряный бор. А там таких же «умников» было еще несколько компаний. Занятые столы, аромат шашлыков и жаренных сосисок, детишки рядом. И все бы хорошо, если бы не угроза распространения коронавирусной инфекции. И лучший способ борьбы от увеличения количества заболевших – оставаться дома. Неужели вкус шашлыков может сейчас быть ценнее, чем собственное здоровье? Вкусно пожарить мясо можно и дома.
Рискуя собственным здоровьем, москвичи целыми семьями отправились жарить шашлыкиФото: Иван МАКЕЕВ
Не повесили замок на парк Святослава Федорова в Бескудниково и мамочки восприняли, что туда можно вести детей на прогулку. Пока родители сидели на лавочках, детвора бегала и каталась на качелях. Девушки сняли головные уборы, покупали мороженое (оно, кстати, оказалось не под запретом). А молодые люди вышли гулять в шортах, чихая на все рекомендации остаться дома.
Без стыда и ума в голове танцевать на Воробьевых горах вышли девицы в одних трусах. Ночной клуб, где они работали, закрыли. Так они решили «не терять» квалификацию и танцевать ночью в рабочей одежде. Вот только прохожие крутили пальцами у висков.
- Сами себя угробят же, - пишут комментарии в соцсетях.
Отличная погода в выходные спровоцировала москвичей на нежелательные прогулкиФото: Алиса ТИТКО
Гулять вышли и в парк Покровское-Стрешенево. Родители взяли пиво и детей. Но жарить шашлыки и распивать алкогольные напитки решились не все, кто-то взял велосипеды и поехал кататься. Однако риск заболевания у всех, речи об оздоровлении на «свежем воздухе» сейчас и не может быть.
На велосипедах поехали кататься и в сторону Воробьевых гор, но там москвичей ждали металлические ограждения, которые перекрывали набережную вдоль Москвы-реки. В парк «Дубки» после большого скопления людей решили закрыть. Не исключено, что мера будет принята и другими парками. Ведь в городские парки, по данным мэрии столицы, только 28 марта пришли 52 тысячи человек. Это, конечно, ничтожно мало по сравнению с «обычной» весенней субботой, но лучше бы все остались дома смотреть кино.
Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома
Аллеи парков и скверов не пустуютФото: Алиса ТИТКО
- Нужно строже с такими любителями прогулок, сразу штрафовать, - считают пользователи интернета.
Осудила не оставшихся дома и известная телеведущая Лариса Гузеева, которая ехала на работу в «Останкино».
- Я только что вернулась из города. Невозможно, яблоку негде упасть. Я ехала в своей машине, окно боялась открыть, потому что опасно. Дети гуляют, родители, старики. Что вы делаете? Мне моя жизнь дорога. Мне тоже дома скучно, очень. Но как-то я нахожу возможность развлечься, отвлечь себя и своих близких, - обратилась к своим подписчикам Лариса Гузеева.
На детских площадках играют малыши, сидят взрослые.Фото: Алиса ТИТКО
Некоторые москвичи уже подсмотрели развлечения у итальянцев, которые выходили на балконы с гитарами и пели песни. На Нижней Краноспресненской улице москвич выставил на балкон барабанную установку, включил колонки на полную мощность и стал играть на гитаре «We will rock you». Правда, проходившие по тротуарам прохожие, останавливались, чтобы послушать и записать видео, а это уже плохо – расстояние между людьми должно быть 1,5-2 метра (рекомендовано медиками).
Молодежь закатила вечеринку на Воробьевых горах во время карантина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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