Умер Валентин Горбунов, бывший руководитель Мосгоризбиркомома

Не стало экс-руководителя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Об этом 29 марта в своем твиттере сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти. В последний год Валентин Павлович тяжело болел. Мои соболезнования родным и близким, - написал Сергей Собянин.

Валентину Горбунову было 66 лет. Он был председателем Московской городской избирательной комиссии в 1995-2020 годах. Валентин Павлович имеет государственные награды и звание "Заслуженный юрист Российской Федерации".

Впервые Валентин Горбунов стал заниматься организацией и проведением выборов в конце 70-х годов. Тогда он был в качестве члена различных избирательных комиссий. Позже работал сотрудником аппарата ЦИК СССР, принимал активное участие в выборах от общественных организаций на первый съезд народных депутатов СССР.

В состав Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов был выдвинут Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и назначен указом Мэра Москвы от 28 ноября 2016 года. Его задачей была реализация на территории города Москвы всех мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов. А также взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения избирательных прав граждан.