2020-03-29T16:02:34+03:00
Общество

Умер Валентин Горбунов, бывший руководитель Мосгоризбиркомома

Валентин Горбунов умер в 66 лет
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ушел из жизни экс-руководитель Мосгоризбиркома Валентин ГорбуновУшел из жизни экс-руководитель Мосгоризбиркома Валентин ГорбуновФото: Агентство городских новостей "Москва"
Изменить размер текста:

Не стало экс-руководителя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Об этом 29 марта в своем твиттере сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти. В последний год Валентин Павлович тяжело болел. Мои соболезнования родным и близким, - написал Сергей Собянин.

Валентину Горбунову было 66 лет. Он был председателем Московской городской избирательной комиссии в 1995-2020 годах. Валентин Павлович имеет государственные награды и звание "Заслуженный юрист Российской Федерации".

Впервые Валентин Горбунов стал заниматься организацией и проведением выборов в конце 70-х годов. Тогда он был в качестве члена различных избирательных комиссий. Позже работал сотрудником аппарата ЦИК СССР, принимал активное участие в выборах от общественных организаций на первый съезд народных депутатов СССР.

В состав Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов был выдвинут Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и назначен указом Мэра Москвы от 28 ноября 2016 года. Его задачей была реализация на территории города Москвы всех мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов. А также взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения избирательных прав граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Москве на 28 марта 2020 года: воздух прогреется до +17
Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины
На следующей неделе москвичей ждет минусовая температура и метель
Дачный сезон в Подмосковье открылся раньше срока из-за коронавируса
В Москве подросток попал в полицию, а потом в реанимацию
Денис Майданов устроил концерт на балконе в поддержку медиков
В Москве зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Лаборатории Москвы проводят около 4 тысяч анализов на коронавирус в сутки
Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
Пассажиропоток в автобусах Московской области снизился почти на 40%
В Москве более полутора миллионов пенсионеров получили выплаты в связи с карантином
Погода в Москве на 26 марта 2020 года: температура поднимется до +13 градусов
В Подмосковье закупили более 500 аппаратов ИВЛ