Мошенники украли у москвички деньги, которые перевела ей мать, чтобы выжить на карантине

Вечером, 26 марта, в полицию обратилась 25-летняя москвичка Светлана П.* Девушка оказалась в тяжелом положении из-за введенного в городе карантина. Бар, в котором Света работала был закрыт как и все увеселительные заведения города. Оставшейся без средств к существованию девушке пришлось занимать деньги у родителей и друзей для того, чтобы покупать продукты и товары первой необходимости.

В тот день родные Светланы перевели ей на счет 19 000 рублей. Сразу после перевода раздался телефонный звонок. Неизвестная сообщила Свете, что ее деньги пытаются снять мошенники и нужно срочно установить на телефон антивирусную программу, которая обезопасит девушку и ее накопления.

- Неизвестная представилась сотрудницей банка, приложение в итоге оказалось вредоносным. Следуя инструкциям звонившей аферистки, Светлана продиктовала ей коды безопасности, после чего со счета были списаны все деньги, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полиция проводит проверку и разыскивает циничную мошенницу.

* - имя изменено