2020-03-30T11:35:32+03:00
Происшествия

Мошенники украли у москвички деньги, которые перевела ей мать, чтобы выжить на карантине

Злоумышленник представился сотрудником банка
Артем ДЕГТЯРЕВ
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вечером, 26 марта, в полицию обратилась 25-летняя москвичка Светлана П.* Девушка оказалась в тяжелом положении из-за введенного в городе карантина. Бар, в котором Света работала был закрыт как и все увеселительные заведения города. Оставшейся без средств к существованию девушке пришлось занимать деньги у родителей и друзей для того, чтобы покупать продукты и товары первой необходимости.

В тот день родные Светланы перевели ей на счет 19 000 рублей. Сразу после перевода раздался телефонный звонок. Неизвестная сообщила Свете, что ее деньги пытаются снять мошенники и нужно срочно установить на телефон антивирусную программу, которая обезопасит девушку и ее накопления.

- Неизвестная представилась сотрудницей банка, приложение в итоге оказалось вредоносным. Следуя инструкциям звонившей аферистки, Светлана продиктовала ей коды безопасности, после чего со счета были списаны все деньги, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полиция проводит проверку и разыскивает циничную мошенницу.

* - имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мои родители умирают»: Историк Соколов, обвиняемый в убийстве, рыдал в суде и просил отпустить из СИЗО, но его оставили там
Преподаватель СПбГУ просился под домашний арест, чтобы заняться будущими похоронами матери-блокадницы и отца - испытателя ядерного оружия
Мать-изверг, а бабка пьет? Суд в Тольятти разбирается, как 2-летняя девочка оказалась в больнице с синяками и без сил
До этого семья почти год стояла на учете, почему же ребенок оказался на грани жизни и смерти, суду попыталась объяснить экс-руководитель районных органов опеки
"Откройте, к вам корона-проверка!": Как я проникала в квартиры доверчивых москвичей под видом "санобработки"
Достаточно белого костюма и пульверизатора. Мы провели социальный эксперимент и несмотря на предупреждения о мошенниках, почти все жители без вопросов пускали к себе в квартиры псевдо-санслужбу
«Стали обсуждать свадьбу и началась ссора»: Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов рассказал, почему убил аспирантку-невесту
Адвокат историка впервые рассказал, как именно произошла кровавая драма, какое видео снял доцент перед убийством, и о чем мечтала жертва в своем дневнике
«Хочу домой к маме»: осужденная в Швейцарии за чужое убийство россиянка рассказала, как живет в тюрьме
Сейчас Елена Панова может общаться с адвокатом и дочерями только по телефону – ее изолятор находится на карантине после того, как у одной заключенной выявили коронавирус
Новости 24
Под Черноголовкой нашли ноги и череп расчлененного человека
Метро и Мосгортранс продлят сроки действия проездных билетов
Погода в Москве на 28 марта 2020 года: воздух прогреется до +17
Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины
На следующей неделе москвичей ждет минусовая температура и метель
Дачный сезон в Подмосковье открылся раньше срока из-за коронавируса
В Москве подросток попал в полицию, а потом в реанимацию
Денис Майданов устроил концерт на балконе в поддержку медиков
В Москве зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Лаборатории Москвы проводят около 4 тысяч анализов на коронавирус в сутки
Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
Пассажиропоток в автобусах Московской области снизился почти на 40%
В Москве более полутора миллионов пенсионеров получили выплаты в связи с карантином
Погода в Москве на 26 марта 2020 года: температура поднимется до +13 градусов
В Подмосковье закупили более 500 аппаратов ИВЛ