«Машин меньше, аварий - тоже»: количество ДТП в столице снизилось почти на 80 процентов

Таких свободных дорог в столице еще не было. После введения режима всеобщей самоизоляции пробки лишь однажды достигли уровня в 1 балл. Средний же показатель равен нулю. За карантинным трафиком в столице следит департамент транспорта. Цифры публикуют в ежедневном режиме.

- Дороги стали свободнее на 80 процентов. Количество общего числа личного транспорта сократилось на 52 %. Число каршеринговых автомобилей сократилось на 65%, такси - на 57%, - сообщили «Комсомолке» данные за 5 апреля в дептрансе.

Вместе с числом машин снизилось и количество ДТП. Точную статистику ГИБДД обнародует после окончания карантина. А пока есть ежедневные сводки от дептранса. В среднем, число аварий сократилось на 70-80 процентов.

При этом столичная Госавтоинспекция сейчас работает в особом режиме. Напомним, с 27 марта гаишникам приказано минимизировать контакты с автомобилистами. Но это не значит, что, за ситуацией на дорогах никто не следит. Гаишники работают, разве что лишний раз машины для проверки документов не тормозят. На регистрацию ДТП тоже выезжают, но не всегда. Во время карантина мелкие аварии москвичам особенно настойчиво рекомендуют оформлять в форме европротокола. А вот на ДТП с пострадавшими выезжают в прежнем режиме.