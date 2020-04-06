Собянин открыл коронавирусный стационар Сеченовского университета на 2000 коек

В Москве для лечения зараженных коронавирусной инфекции открыты отделения в 28 городских, федеральных и частных стационарах. Часть из них уже принимает больных, часть – находится в режиме готовности. Еще в четырех больницах открыты специальные отделения для пациентов с внебольничной пневмонией. А 6 апреля мэр Москвы Сергей Собянин и Министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыли коронавирусный стационар, развернутый на базе клиники Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова на Погодинской улице.

- Мы активно продолжаем разворачивать коечный фонд для борьбы с коронавирусом. Один из самых мощных центров, который будет насчитывать около 2000 коек, здесь в университете Сеченова. В итоге, сегодня первая очередь открывается, - сказал Сергей Собянин.

Мэр столицы также отметил, что, в соответствии с поручением президента Российской Федерации, была отработана система оказания содействия города за счет федеральных клиник, они активно включились.

Медицинский сотрудник перед монитором для управления томографом в помещении корпуса Первого московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- Мы открываем многопрофильные стационары, которые имеют перечень услуг работы таков, что могут принимать совершенно разного профиля пациентов, не только с многопрофильными заболеваниями - пневмониями, но в том числе и с патологией, которая являются хронической и так далее, - сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. - Спасибо большое можно сказать все специалистам медикам, которые за очень короткий промежуток времени перепрофилировали больницу, подготовились к оказанию медицинской помощи, прошли все инструктажи, обучение.

Сотни ординаторов Сеченовки уже пришли работать терапевтами в московские поликлиники. Около 100 студентов трудятся волонтерами в больницах. Коронавирусные госпитали будут развернуты на базе четырех клинических больниц Первого МГМУ им. Сеченова. Сейчас уже прошло перепрофилирование 700 коек (в корпусе им. В.Х. Василенко, Погодинская улица, д.1 и на улице Доватора, д.15).

Корпуса укомплектовывают аппаратами для искусственной вентиляции легких. Уже сейчас 138 коек обеспечены кислородом. В больнице развернуто 12 коек реанимации и интенсивной терапии. Установлен компьютерный томограф для диагностики пневмонии. Здесь, как и во многих больницах, куда принимают больных коронавирусом, установили санпропускники (шлюзы).

Еще 1300 коек развернуть на базе Сеченовского университета планируют к 13 апреля.

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