От "Юго-Восточной" до "Лефортово": в Москве открыли шесть новых станций метро

В столице открыли шесть новых станций метро на Некрасовской линии и примыкающем участке Большой кольцевой линии. Москвичи уже с 27 марта смогут пользоваться станциями "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово". На официальный запуск приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Метро строилось в самые трудные времена, сейчас тоже ситуация непростая. Мы закончили строительство одной из крупнейших линий метро в Москве - 22 км, 10 станций от "Некрасовки" до "Лефортово". Запускали в два этапа, - сказал Сергей Собянин.

В столице открыли шесть новых станций метро на Некрасовской линии и примыкающем участке Большой кольцевой линии.Фото: Алиса ТИТКО

Строительство Некрасовской линии было сложным, по словам мэра Москвы. Десятки переходов через магистрали, железнодорожные пути, линии метро, автодороги, газовые трубы - все это было на пути строителей. В ходе строительства Некрасовской линии было применено множество новейших технологий метростроения: сооружение двухпутного тоннеля диаметром 10 м от станции "Косино" до станции "Нижегородская".

Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, нагрузка на который должна снизиться примерно на 20%. Новые станции обеспечат быстрым и комфортным городским транспортом 1 млн человек – жителей Выхино-Жулебино, Текстильщиков, Кузьминки и близлежащих городов Московской области. В среднем пассажиры будут экономить на дороге до 30 минут в день.

- Мы создали крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел. Здесь в этом месте, на "Нижегородской", сходится МЦК, строящаяся БКЛ, Горьковское направление железной дороги, Некрасовская линия метро, Северо-Восточная хорда, Рязанский проспект. Огромная связка различных коммуникаций. Она войдет в пятерку европейских транспортно-пересадочных узлов. По количеству пересадок или линий транспорта она будет, скорее всего, второй в Европе после парижской, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвичи уже с 27 марта смогут пользоваться станциями "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово".Фото: Алиса ТИТКО

КОНКРЕТНО

Шесть новых станций метро:

- "Юго-Восточная" расположена вдоль Ферганской улицы на пересечении с Ташкентской улицей. Особенностью художественного оформления стали светоотражающие плафоны-купола. Тема белоснежных куполов ассоциируется с исторической архитектурой Средней Азии. Также в отделке использовали бежевый, желтый, черный и серый цвет;

- "Окская" расположена у примыкания улиц Окская и Паперника к Рязанскому проспекту. Дизайнеров "Окской" вдохновила река Ока, поэтому в оформлении станции синие цвета. А также круглые лампы диаметром около 5 метров;

- "Стахановская" расположена на пересечении Рязанского проспекта и 2-го Грайвороновского проезда. Основными цветами в оформлении станции стали красный, серый и черный. Пол выполнен из серого гранита;

- "Нижегородская" расположена на пересечении Рязанского проспекта, Нижегородской улицы и ж/д путей МЦК. Оформление станции в стиле конструктоа "LEGO", ее украсили большими разноцветными элементами.

Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, нагрузка на который должна снизиться примерно на 20%.Фото: Алиса ТИТКО

- "Авиамоторная" расположена на пересечении проезда Энтузиастов, шоссе Энтузиастов и путей Рязанского направления МЖД. В оформлении преобладают лаконичные и сдержанные черные, серые и белые тона.

- "Лефортово" расположена в одноименном районе, в сквере у кинотеатра "Спутник", вблизи Солдатской и Наличной улиц. При отделке станции использовали белый мрамор, светло-серый гранит, фибробетон и алюминиевые панели. Интерьеры станции стилизованы под старинные гравюры ХVII–XVIII веков источником вдохновения для архитекторов послужил Лефортовский дворец, расположенный на правом берегу реки Яузы.

КСТАТИ

Бесплатный Wi-Fi на новом участке Некрасовской линии заработал одновременно с запуском станций

Уже сейчас пассажиры метро могут подключиться к сети Wi-Fi MT_FREE от "МаксимаТелеком". В тоннелях были установлены 22 базовые станции, точками доступа оснащены все поезда 15-ой линии московского метро.

- В настоящее время в тоннелях московского метро размещено 1100 базовых станций Wi-Fi. Точками доступа оснащено 99% подвижного состава, в том числе более 1400 вагонов "Москва". Средняя скорость подключения поезда к сети составляет более 150 Мбит/с, - рассказали в пресс-службе "МаксимаТелеком".

В ПЛАНАХ

В дальнейшем к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от "Лефортово" до "Электрозаводской".

А в перспективе – после полного завершения строительства БКЛ – участки "Нижегородская – Авиамоторная" и "Авиамоторная – Электрозаводская" будут включены в большое кольцо. Конечной станцией Некрасовской линии станет "Нижегородская".