Оперативный штаб Москвы по коронавирусу прокомментировал информацию о спецпропусках для машин экстренных служб

В Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве высказались по поводу информации, которая начала распространяться в соцсетях и мессенджерах. В этих сообщениях говорилось о том, что все машины экстренных служб получили специальные пропуска, которые разрешают перемещаться по территории Москвы без всяких ограничений в условиях любого карантина.

«Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы является ложной, - заявили в Оперативном штабе. - Перемещение по городу, в том числе на общественном транспорте, осуществляется без ограничений. Просим доверять только официальным источникам информации mos.ru/covid-19».

За минувшие сутки в столице зафиксировали 157 новых пациентов с коронавирусом (теперь их 703). С начала эпидемии московские врачи вылечили от COVID-2019 18 человек (в том числе за сутки выписаны трое).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

Напомним, по стране общее число заболевших выросло до 1036. 45 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, уже выписаны. Оперативный штаб сообщает о трех погибших на территории России.

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