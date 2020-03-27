В этот непростой период, когда рушатся все привычные связи и экономические механизмы, мы спросили успешного и бывалого человека, как выживать и спасать свое дело

- Повлияла ли внешняя обстановка экономического кризиса в связи с коронавирусом на ваш бизнес? Как лично Вы переживаете возникшую ситуацию? Не появились ли мысли, что цветы — бизнес ненадежный?

- Покупателей стало значительно меньше. На сегодняшний день выручка упала примерно на треть. И это только начало. Но с цветами я уже переживал кризис в 2014 году. При объемах моей компании говорить о том, что цветы – уже не нужный бизнес - как минимум глупо и недальновидно. Как отрасль цветы никуда не уйдут в любом случае, зная менталитет нашего человека. Но, учитывая, что цветы – товар не первой необходимости, кризис и последующая длительная рецессия ударят по нам ощутимо – это понятно. В то же время нет худа без добра –с рынка уйдут слабые игроки. Почистится рынок. А мы убавим аппетиты и продолжим работать, будем упрямо двигаться вперед. Лучшие всегда остаются на месте, когда другие падают. Так всегда бывает, что бы вокруг ни происходило.

- Отразился ли карантин на поставки цветов из зарубежья?

- Безусловно, мы пострадали. Возить цветы из-за рубежа стало сложней и рискованней. Весь товар консолидируется в Голландии. И оттуда он идет в Россию. Если на границе с Белоруссией проблем еще не так много, то пройти через Германию и Польшу – это целое приключение. Там машины стоят в пробках по 40 километров. Эти пробки состоят только из грузовиков. И это сейчас. А мы ждем ухудшения ситуации. Существует альтернативный план Б – возить самолетами, лишь бы не перекрыли границы России для ввоза товаров любого вида, кроме товаров первой необходимости. А импортозамещения для нашего ассортимента не существует. Но будем исходить из того, что на данный момент есть хорошего. Мы собираемся плотно сотрудничать с российскими производителями, что мы делали и раньше, но в меньшем объеме.

- Какие можете сделать прогнозы для микро- и макроэкономики в связи с коронавирусом? Что нас ждет дальше? Переживем ли мы эту турбулентность?

- Переживем, конечно. Все переживут. Мы обязаны жить. Хорошо ли нам будет? Это другой вопрос. Да, наступил полный кирдык. И за один-два месяца проблемы не уйдут. Хоть какого-то улучшения ситуации можно ожидать, когда мы совсем упадем на дно и упремся в него ногами. И тогда будет понятно, в каком направлении всплывать. Ждем, когда полный кирдык трансфрмируется хотя бы в стабильный, когда уже можно будет хоть в какой-то степени прогнозировать, что будет завтра. Так, потихоньку вырулим. Ждем стабильный кирдык. А пока мы в прострации, на всех парах летим вниз…Как только приземлимся, возникнет понимание. Я думаю, кризис продлится все лето. Раньше осени стабилизации ожидать не стоит, а рецессию мы будем наблюдать вплоть до следующего года.

Если бы завтра нас всех закрыли на полный карантин, то мне и мне подобным предпринимателям в какой-то степени было бы легче. У меня в аренде порядка 60 объектов разной направленности. Если закроют на карантин, то вступают в силу законы гражданского кодекса о форс-мажорных обстоятельствах, и я не буду платить аренду. А сейчас, что я говорю о том, что выручки упали, что не говорю, никому дела нет. У меня половина собственников американцы, сидящие в Швейцарии, и им абсолютно по барабану, что тут у нас происходит, им наплевать на меня и на мои рабочие места. Это хорошо еще, что у меня ума хватило никогда в жизни не подписывать долларовые договоры. Благодаря этому я спокойно пережил кризис 2014-го года. И этот переживу всем врагам назло.

- Семьи сейчас нередко вынуждены много времени проводить вместе, будучи запертыми в четырех стенах. Это к всплеску рождаемости или к разводам, как вы думаете? И в том и в другом случае это для кого-то может быть праздником. А праздники — это к цветам.

- Все же я думаю, этот кризис чреват последующими разводами. Судя по статистике из Китая. Бывали и раньше прецеденты и в России, и в других странах, когда отключали свет на довольно продолжительное время в тех или иных городах или регионах, и тогда, позже, наблюдался всплеск рождаемости. Да нет, цветы берут не тогда, когда есть повод. Когда, простите, у людей нет денег, тогда и свадьбы другие и похороны другие.

- Какие строите планы на ближайшую перспективу? Что посоветуете коллегам-бизнесменам, чтобы не прогореть в трудные времена и не поддаться панике?

- Стиснуть зубы, проявить характер (у бизнесменов вне зависимости от гендерных признаков он есть) и не бросать своих людей. Надо пройти этот не самый лучший жизненный этап порядочно. Не кидать контрагентов. Не сливать телефоны. Всегда быть на связи. Всем сейчас тяжело. Будет еще тяжелее. Но мы прорвемся, некуда деваться. Мы наберемся бесценного жизненного опыта. Лично я нацелен на масштабирование и дальнейшее развитие своего бизнеса.