В Москву возвращаются зяблики, скворцы и жаворонки

А вот вам, пожалуйста - новость не про вирус. Наши пернатые друзья возвращаются на родные территории. На всех этих курортах стало беспокойно. Границы перекрывают. Пляжи пустые. Короче, пора восвояси.

Первыми в этом году были лебеди и вальдшнепы. Их специалисты «Мосприроды» обнаружили в национальном парке «Лосиный остров» еще десять дней назад.

И вот - вторая партия. В ее рядах замечены зяблики, скворцы и жаворонки. Это певчие птички. А потому уже сейчас в столице можно услышать их арии.

Зяблик размером примерно с воробья. Темечко - синевато-серое. Спина - коричневатая. Грудь - буровато-красная. На крыльях большие белые пятна. Фото: ГПБУ «Мосприрода»

- Первые зяблики отмечены в Измайловском и Терлецком лесопарках, - рассказали «КП» в пресс-службе «Мосприроды». - Самцы этих птичек прилетают стайками сразу после схода снега, а чуть позже появляются и самки. Они быстренько делят территорию и начинают вить гнезда.

Зяблик размером примерно с воробья. Темечко - синевато-серое. Спина - коричневатая. Грудь - буровато-красная. На крыльях большие белые пятна.

Скворцы тусуются своей компанией на открытых ландшафтах. Это и берега водоемов, и городские газоны (там, где нет высокой травы).

Первыми в этом году были лебеди и вальдшнепы. Фото: ГПБУ «Мосприрода»

- Это птица длиной 20-25 см, - напомнили в «Мосприроде». - У них в период размножения желтый клюв и черные перья с металлическим блеском, который может иметь фиолетовый, зеленоватый, синеватый или бронзовый оттенок. А вот распознать его по голосу не всегда удается. Ведь скворцы отличные пересмешники: они обладают широким диапазоном звуков из различных вариаций свиста, щебечущих и пощёлкивающих трелей, скрипов, мяуканья, шумов и дребезжания. Эти птицы способны имитировать не только пение других пернатых, но и кваканье лягушек, даже лай собак.

Ну и жаворонки. Они тоже держатся группками на открытых участках, прогреваемых солнышком. Неяркая серая окраска позволяет им лихо маскироваться на земле. И песни их вполне узнаваемые (громкая мелодичная трель).

Следующими в столицу должны вернуться трясогузки, чибисы, журавли и кукушки. А уже за ними (видимо, в апреле) - иволги, стрижи и перепела. Фото: ГПБУ «Мосприрода»

Следующими в столицу должны вернуться трясогузки, чибисы, журавли и кукушки. А уже за ними (видимо, в апреле) - иволги, стрижи и перепела.