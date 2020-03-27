Где заправимся, там и затаримся

С этим предложением к правительству обратился президент Российского топливного Союза Евгений Аркуша. В опубликованном на сайте rfu.ru обращении, адресованном зампреду правительства Юрию Борисову, Евгений Аркуша пишет, что «возврат права реализации алкогольной продукции крепостью до 16,5% решит ряд проблем по обеспечению доступности товаров для населения в текущих условиях».

Как нетрудно догадаться, под «текущими условиями» подразумевается ситуация с коронавирусом. Всем уже втолковано: надо по возможности ограничить посещения мест скопления людей. То есть, инициатива в том, что, раз уж автомобилист заезжает на АЗС заправиться, то заодно должен иметь возможность купить все необходимое, включая качественный алкоголь. Поистине, в нынешних условиях поговорка «чтобы два раза не бегать» обретает особенную актуальность.

Ну а инициатива топливников не нова. Правительство еще в позапрошлом году задумалось об отмене запрета, но в Госдуме эту инициативу положили в долгий ящик.

На АЗС пиво и вино перестали продавать в 2011 году, когда по инициативе Минздрава был принят соответствующий закон. Аргументом в пользу его принятия была забота о здоровье народа и водителе в частности. Мол, надо избавить его от искушений, которые на дороге могут привести к тяжелым последствиям.

Логика по меньшей мере странная. Адекватного водителя, которых у нас все же большинство, стоящие на витрине заправки пиво и вино точно не сподвигнут на «подвиги». Кем надо быть, чтобы, увидев бутылку, пренебречь несомненными правилами поведения? Увы, но такие среди нас тоже есть. «Искатели приключений», которые всегда их находят. Никакие запреты их не остановят. О чем и свидетельствуют данные ГИБДД: за 5 лет с момента запрета продажи пива и вина на АЗС количество аварий с участием нетрезвых водителей увеличилось в 1,5 раза.

Да и купить алкоголь по дороге сейчас не составляет труда. В течение последних лет на большинстве подмосковных трасс как грибы росли гипермаркеты. В пятницу вечером к ним тянутся вереницы автомобилей, порой создавая в правом ряду перед съездом длинные пробки.

В чем смысл запрещать алкоголь на АЗС, когда под боком – алкогольное эльдорадо на любой вкус и градус? Но на тот момент, когда принималось решение, торговые сети не были такими всеохватными, как сейчас. АЗС с их небольшим, но ходовым ассортиментом составляли сетям реальную конкуренцию. Так что многие эксперты уверены, что запрет на продажу слабоалкогольной продукции на заправках продвинули именно ретейлеры. Как бы то ни было, а ситуация давно изменилась в их пользу.

Есть у проблемы и экономический аспект. По информации РТС, из-за коронавируса объемы продаж топлива на АЗС снизились в Московском регионе на 10-15%. Больше всего просели дальневосточные заправки, «завязанные» на товарообороте с Китаем. Там продажи топлива сократились на 20-25%. По мнению Евгения Аркуши, спрос в среднесрочной перспективе может снизиться на 30%.

А это значит, что участники топливного рынка столкнутся с проблемой оборотных средств, обеспечения кредитов. Не исключено, что многие из независимых АЗС окажутся на грани банкротства.

Поэтому, скорее всего, в Госдуме «вспомнят» о залежавшемся без рассмотрения законопроекте, а магазины при АЗС и розничные сети окажутся в равных, хотя бы с позиций здравого смысла, условиях.