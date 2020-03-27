Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 15 имени Филатова на 1315 коек

Новый коронавирусный стационар открыли в городской клинической больнице № 15 имени Филатова. Больница перепрофилирована для лечения граждан с подозрением на COVID-2019 либо с подтвержденным диагнозом. Здесь работают 543 врача и 741 медицинская сестра. На открытие 27 марта приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Москве продолжается резервирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Сегодня мы вводим в этот строй самую крупную клинику для борьбы с коронавирусом, рассчитанную на 1300 коек. Это крупнейшая площадка в стране, здесь будут работать 2700 сотрудников, которые так или иначе будут задействованы. Дай Бог, чтобы помощь в полном объеме не понадобилась, но, если она понадобится, Филатовская больница готова, - сказал Сергей Собянин.

Главврач больницы Валерий Вечорко рассказал, что в больнице быстро провели подготовку сотрудников по безопасности, многочисленные вебинары, лекции, инструктажи.

- Были задействованы кафедры на территории больницы. Проинструктировали каждого сотрудника, который будет работать в очаге. Была создана дезинфекционная служба в больнице, которая будет проводить постоянную текущую обработку коридоров и палат. Медикаменты, лекарственные препараты в больнице есть в полном объеме, - сказал главврач ГКБ№15 Валерий Вечорко.

В стационаре есть 1 315 коек (с возможностью расширения до 1 450). При необходимости в клинику могут быть госпитализированы и беременные женщины - роддоме 170 коек и реанимационное отделение на 111 коек (с возможностью расширения до 180 коек).

В новом коронавирусном стационаре в наличие имеется 146 аппаратов ИВЛ и два аппарата ЭКМО. Можно проводить эндоскопическое, лучевые и функциональные методы диагностики, переливания крови, КТ, МРТ, и рентген.

- Палаты для пациентов оборудованы индивидуальными санузлами с туалетом, душем и раковиной, а также современными системами вентиляции и обеззараживания помещений, - уточнили в мэрии Москвы.

К тому же, была организована круглосуточная горячая линия – единая информационная служба, которая будет отвечать на вопросы родственников. В ближайшие дни в новый коронавирусный стационар будет поставлено дополнительное оборудование и приедет несколько десятков медиков.

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