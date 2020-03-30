МВД: комендантский час в Подмосковье не вводится

Поздно вечером в воскресенье, 29 марта, в Подмосковном городе Дзержинский местные жители заметили полицейский автомобиль с громкоговорителем. Устройство транслировало сообщение о якобы введённом комендантском часе. Очевидцы сняли автомобиль на видео и уже через несколько часов интернет взорвали слухи о введении комендантского часа в Подмосковье. При этом подобных указов губернатор Московской области Андрей Воробьев не подписывал. Стали разбираться и оказалось, что тревога – ложная.

- Комендантский час в Московской области не был введен. Действуют те же меры, что и на территории Москвы, - сообщила «Комсомолке» Татьяна Петрова, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Московской области.

Как удалось выяснить «КП», личности полицейских, которые устроили самовольный комендантский час уже установили. По факту ЧП ведется служебная проверка. «Героям» грозит увольнение из органов.

Напомним, несколько часов назад в Москве и Подмосковье были ужесточены карантинные меры. Всем без возрастных ограничений жителям необходимо соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно в исключительных случаях.

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