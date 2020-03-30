2020-03-30T12:26:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Пропуска в Москве в период самоизоляции: кто может получить и где

Объясняем, кто может получить пропуска в Москве в период самоизоляции
Анастасия ВАРДАНЯН
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Вид спецпропусков, порядок выдачи и способ получения определит отдельный акт Правительства Москвы.Вид спецпропусков, порядок выдачи и способ получения определит отдельный акт Правительства Москвы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 29 марта Москва живет в режиме самоизоляции. Указ об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин. Основное правило: выходить из дома можно только в исключительных случаях. Это ситуации связанные с реальной угрозой жизни и здоровью, походы на работу, ближайший магазин или аптеку, а так же выгул домашних животных.

Кроме того, в документе идет речь о спецпропусках, которые дают право на свободное передвижение по городу. Кто и как может получить спецпропуск в период самоизоляции, вопрос, который сейчас интересует миллионы москвичей.

- В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы, — сообщил мэр Москвы, Сергей Собянин.

Вид спецпропусков, порядок выдачи и способ получения определит отдельный акт Правительства Москвы. При этом до его публикации передвигаться по городу можно без спецпропусков. Но только в исключительных случаях, прописанных в указе мэра.

- В первую очередь спецпропуска получат сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, а также медики. Скорее всего, заявки будут подаваться централизованно. То есть сам человек не сможет обратиться за получением спецпропуска, это будут делать работодатель, - прокомментировал введение спецпропусков для передвижения по Москве в период самоизоляции правозащитник Кирилл Демидов.

Напомним, в Госдуму уже внесены поправки в административный кодекс, которые в разы увеличивает штрафы для нарушителей карантина. Ожидается, что для физических лиц штраф вырастет с нынешних 500 рублей до 15 тысяч рублей.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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ИСТОЧНИК KP.RU

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