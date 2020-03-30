2020-03-30T12:46:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Специальная разметка для магазинов в Москве: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции

Что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции и нужна ли специальная разметка для магазинов в Москве
Светлана ВОЛКОВА
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Пассажирка в московском метро.Пассажирка в московском метро.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 30 марта, то есть сегодня, в Москве начали действовать новые ограничения для предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019. Указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Среди главных мер - домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы независимо от возраста, лечение на дому с лёгкой формой коронавируса и в общественных местах социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция). В мэрии столицы объяснили, как наносится специальная разметка для магазинов в Москве и что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции.

В КАКИХ МЕСТАХ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ

В своём блоге (www.sobyanin.ru) мэр Сергей Собянин перечислил места в городе, где жители обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция):

1. На улицах;

2. В магазинах;

3. На транспорте;

4. В других общественных местах.

Исключение – только поездки на такси.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ БИЗНЕСУ

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе:

- нанести специальную разметку;

- установить режим допуска и нахождения в зданиях и рядом с ними.

Для этого магазины по всей Москве уже переходят на новые правила работы.

Офисный лифт с нанесенной разметкой для социального дистанцирования в Индонезии. Фото: REUTERS

Офисный лифт с нанесенной разметкой для социального дистанцирования в Индонезии.Фото: REUTERS

- В торговых залах появляется информация для потребителей о необходимости соблюдения безопасной социальной дистанции в 1,5 - 2 метра, - сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы. - Везде устанавливаются информационные стенды, выполняется специальная наклейка на пол, демонстрируются соответствующие аудио- и видеоролики.

ГДЕ УЖЕ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА ДЛЯ МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ

Многие магазины, не дожидаясь указа, сами нарисовали метки на полу или поставили ограничители около касс для соблюдения социальной дистанции.

- Мы сделали подсказки в магазинах о том, что покупателям лучше держаться хотя бы на расстоянии 1,5 м друг от друга, - рассказали в сети магазинов Вкусвилл. - Объявления об этом также транслируются по громкой связи в торговом зале.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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ИСТОЧНИК KP.RU

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