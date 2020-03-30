2020-03-30T12:54:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Москве: какие штрафы предусмотрены

Правительство одобрило увеличение штрафов за нарушение домашнего режима самоизоляции в Москве
Анастасия ВАРДАНЯН
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Размер штрафов для физических лиц за нарушение режима самоизоляции вырос с 500 рублей до 15–40 тысяч рублей.Размер штрафов для физических лиц за нарушение режима самоизоляции вырос с 500 рублей до 15–40 тысяч рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Всеобщую самоизоляцию 29 марта своим указом утвердил в Москве мэр Сергей Собянин. Мера поможет остановить распространение коронавирусной инфекции. Основное правило, прописанное в документе: «выходить из дома можно только в исключительных случаях». Запоминайте: это поход на работу и обратно, случаи связанные с реальной угрозой жизни и здоровью, походы в ближайший продуктовый магазин и аптеку, а также выгул домашних животных. Нарушителей будут наказывать рублем. Еще до подписания указа, в Государственную думу были направлены поправки в административный кодекс Российской Федерации.

В понедельник, 30 марта, они были одобрены.

- Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина. Изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Так какие же штрафы грозят нарушителям домашнего режима в период самоизоляции? Штрафы увеличили в 28 раз. Размер штрафов для физических лиц вырос с 500 рублей до 15–40 тысяч рублей. За повторное нарушение карантина – 150-300 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф варьируется от 200–500 тысяч рублей до 500 тысяч рублей — 1 миллиона рублей соответственно.

Контролировать исполнение закона будет полиция. Так что совет один: не нарушайте и оставайтесь дома!

Напомним, дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране. В Москве введен режим повышенной готовности. В городе закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. Работают в обычном режиме только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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ИСТОЧНИК KP.RU

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