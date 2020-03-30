Режим полной самоизоляции в Москве: сколько продлится, на кого распространяется

Режим полной самоизоляции в Москве начался 30 марта. Сколько он продлится? На кого распространяется? Безусловно, все ищут ответы на одни и те же вопросы. В оперативном штабе по предотвращению коронавируса и мэрии Москвы разъясняют, можно ли выехать в Московскую область, как определить, какой магазин ближайший и как пользоваться общественным транспортом. А также ответили на один из самых волнующих вопросов: до какого числа действует карантин?

- Режим повышенной готовности введен на территории города Сергеем Собяниным 5 марта 2020 года. Согласно указу Мэра Москвы режим самоизоляции введен для всех жителей столицы независимо от их возраста. Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома, - значится в сообщении мэрии Москвы.

Выходит, что быть дома москвичам нужно до 3 апреля (как минимум). Дальнейшие действия пока неизвестны: меры ослабят или наоборот продлят режим изоляции.

В настоящее время на полной изоляции должны быть все, несмотря на возраст. Покидать квартиру разрешается только, если необходима экстренная медицинская помощь, нужно идти на работу, выгулять домашнее животное, купить продукты или лекарства, вынести мусор. При этом обязательно нужно при себе иметь паспорт или документ, подтверждающий личность.

- Паспорт, свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет), паспорт моряка, дипломатический паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение (для работников прокуратуры), заграничный паспорт, вид на жительство, - уточнили в мэрии Москвы.