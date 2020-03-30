2020-03-30T22:07:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Первым умершим от коронавируса в Московской области стала 65-летняя женщина

У первого умершего от коронавируса в Московской области диагностировали двустороннюю пневмонию
Семен ЕЛЕНИН
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Женщину доставили в одну из подмосковных больниц несколько дней назадЖенщину доставили в одну из подмосковных больниц несколько дней назадФото: REUTERS
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В Московской области сегодня скончался первый пациент с подтвержденным COVID-2019. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб по коронавирусу.

Женщину доставили в одну из подмосковных больниц несколько дней назад. У нее была диагностирована двусторонняя пневмония. Ситуация осложнялась тем, что у пациентки также был сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, в 2019 году она перенесла инфаркт.

«Врачами оказан весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий, однако спасти женщину не удалось, - рассказали представители Оперативного штаба. - Она умерла от осложнений, вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний».

Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», по состоянию на 30 марта на территории Московской области были зафиксированы 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших - среди жителей Одинцова (16), Раменского (10), Красногорска и Видного (8).

14 пациентов уже благополучно выписаны из больниц. До сегодняшнего дня в Подмосковье среди больных COVID-2019 не было ни одного случая с летальным исходом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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