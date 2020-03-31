2020-03-31T12:34:30+03:00
Общество

Жителей Подмосковья и Москвы на три месяца освободили от платы за капремонт

Такие постановления подписали Губернатор Андрей Воробьёв и мэр Сергей Собянин
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Фото: пресс-служба правительства МОФото: пресс-служба правительства МО
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В Московской области и Москве жители многоквартирных домов на три месяца освобождаются от платы за капитальный ремонт. Речь идет о периоде с 1 апреля по 1 июля.

«Сегодня мною принято решение об освобождении платы за капитальный ремонт всех многоквартирных домов на период с 1 апреля по 1 июля 2020 года, - рассказал Андрей Воробьёв. - Может, для кого-то это и мелочь, но лучше, чтобы в это непростое время эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий - весьма важный шаг. У нас самая большая в стране программа капитального ремонта. В нее включено больше 44 тысяч домов».

В 2020 году в программу капремонта в Подмосковье включены 1630 многоквартирных домов. Запланированные работы позволят улучшить жилищные условия более чем 110 тысячам семей. Напомним, акты приемки сделанных работ подписывают сами жители - по региональной программе капремонта проводится ремонт фасадов, кровель, инженерных систем, подвалов и фундаментов, устаревшее лифтовое оборудование меняют на современное. Так, с 2014 года в Подмосковье привели в порядок уже 12 тысяч многоквартирных домов и заменили более 10,3 тыс. лифтов.

Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

«Мы сделаем так, чтобы принимаемые меры на срок капитального ремонта почти не повлияли, - отметил Андрей Воробьёв. - Мы понимаем, что многие жители его ждут. Постараемся, как и прежде, делать его качественно и с учетом ваших пожеланий».

Кроме того, в постановлении губернатора идет речь и о некоторых дополнительных ограничениях, которые вводятся на территории Московской области для временного сокращения контактов между людьми. Так, на время режима самоизоляции органы ЗАГС в Подмосковье будут регистрировать только факты рождения и смерти, а также окажут госуслуги лишь по ранее поданным заявлениям. Также жителям Подмосковья запрещено посещать букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.

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