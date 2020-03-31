Коронавирус не остановил стройку в Москве: новые дома, метро и реконструкция «Олимпийского»

Из-за коронавируса в Москве приостановили работу тысячи предприятий. Закрылись кинотеатры, музеи, фитнес-клубы, рестораны. Перешли «на удаленку» многие офисы. На улице становится все меньше и меньше людей. Однако продолжают работу врачи, спасатели, правоохранительные органы, пекари, продавцы и строители.

БКЛ достроят в срок

В столице сейчас непростая экономическая ситуацию, связанная с комплексом мер по недопущению распространения коронавируса. Однако темпы и объемы работ по строительству метро снижаться не будут.

- Набранные темпы строительства метро опережают плановые показатели, и мы не намерены их снижать, - сказал журналистам Андрей Бочкарев, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Строители продолжают проходку метро, задействовано 23 щита на различных площадках: между станциями «Кунцевская» и «Давыдково», «Зюзино и «Воронцовская» и других участках Большой кольцевой линии (БКЛ), которую планируют запустить в 2022 или 2023 году.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее Бочкарев сообщил, что до конца 2020 года в Москве планируется завершить строительство еще трех станций: «Карамышевская», «Улица Народного Ополчения», «Электрозаводская» БКЛ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

Стоит напомнить, что 27 марта в Московском метро открыли шесть новых станций: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово».

Новые дома строят со скидками

Все, кто живут рядом со строящимися домами, и сами заметили, что башенные краны крутятся, на этажах сверкает сварка – работы ведутся полным ходом. В строительных компаниях говорят, что ограничений не было, поэтому жилье возводят. И даже предлагают скидки.

- В дни карантина все стройки и производства будут работать в две полные смены для обеспечения сроков строительства. Как системообразующая компания РФ и производство непрерывного цикла, мы получили все необходимые разрешения в органах власти, - рассказали в компании «ПИК».

Строительные компании говорят, что ипотеку можно получить, не выходя из дома и даже получить скидку около 100 тысяч рублей.

- На данный момент проект проходит активную стадию строительства. Благодаря максимальной эффективности и четкой координации рабочего процесса сейчас строительно-монтажные работы достигли уже 20 этажа в ЖК «Талисман на Дмитровском», - рассказали в компании 3S Group.

«Олимпийский»: больше спорта

Большая стройка продолжается на месте «Олимпийского». Работы ведутся одновременно в трех зданиях, которые в будущем объединят стилобатом и переходами.

- Это один из ключевых объектов столицы, и мы подходим к его реконструкции очень тщательно, - сказал Год Нисанов, председатель совета директоров группы компаний «Киевская площадь».

Реконструкция "Олимпийского" идет по графику.Фото: Иван МАКЕЕВ

На предприятии принимаются все необходимые профилактические меры по обеспечению безопасности, которые сформированы Роспотребнадзором.

В «Олимпийском» сохранятся залы спортивной и художественной гимнастики, хореографии, бассейны, ледовая арена, теннисные корты. Среди новшеств проекта – будет создана уникальная крытая беговая дорожка в форме восьмерки. Ее протяженность будет 1 км с видом на Москву.

- Мы создадим профессиональный дайвинг-центр глубиной 30 метров с морской флорой, концертный зал-трансформер с новейшей акустической системой, под куполом арены откроется кинокластер с 16 залами, электронная библиотека, панорамный ресторан, - рассказали в компании «Киевская площадь».

Москва не спит – строится

Многофункциональный комплекс на Якиманке (в здании бывшей ГЭС-2) планируют ввести до конца 2020 года. Это будет современный арт-центр с выставочными и концертными залами, библиотекой, книжным магазинов, кафе и аудитория на 350 мест, которая сможет трансформироваться в концертный зал.

- Завершены монолитные работы, монтируются металлоконструкции, ведется отделка помещений, монтаж инженерного оборудования и внутренних инженерных сетей, фасадные работы и благоустройство территории, – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В Москве 31 марта ввели склады для Малого театра в районе Нагатино-Садовники и досуговый центр в Строгино. Согласован дизайн-проект поликлиники в Солнцево. Она будет рассчитана на 750 посещений в смену.

- Городские власти уделяют особое внимание развитию системы здравоохранения, особенно в сложившейся ситуации. Данная поликлиника – качественный пример нового медицинского учреждения, полностью отвечающего современным требованиям. Ее смогут посещать и взрослые, и дети, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

До конца 2020 года планируют достроить три медицинских учреждения в Новой Москве: детско-взрослая поликлиника в Щербинке, амбулатория в поселке Щаповское, подстанция скорой помощи на шесть машин в поселке Киевский.

КСТАТИ

Инфекционный центр в ТиНАО: корпуса почти готовы

Круглосуточно ведутся работы по строительству инфекционного центра для лечения заболевших коронавирусом. Корпуса будут готовы в течение нескольких дней, а в целом комплекс планируют завершить в ближайшие недели. Напомним, что это будет не временное, а капитальное строение. На стройке сейчас работает почти 5000 рабочих. Они возведут современное медицинское учреждение площадью более 80 тысяч квадратных метров.

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