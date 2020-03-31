Москва на карантине из-за коронавируса: кафе закрыты, метрополитен пустой, а на улицах только курьеры и алкаши

На календаре 31 марта, а на улице... 1 января. Ей-Богу, не отличить. Сугробы по колено, людей почти нет, автобусы пустые. Под ногами снежная каша. Коммунальщики в такую метель просто физически не успевают. Да и стоит проехать спецмашине, через пятнадцать минут опять то же самое. Ну и возле метро несколько помятых мужиков, примостившихся на бетонном блоке. Я шел против ветра и перегарные пары услышал издалека. Смотрю, а у них там бутылочка и три яблока. Сидят, карантинные. Сопротивляются безысходности. Мимо прошел сотрудник полиции. И даже не покосился на них. Похмельные рожи словно стали элементом унылого российского пейзажа.

Станция метро «Новокузнецкая». Одиннадцать утра.Фото: Павел КЛОКОВ

Спускаюсь под земли с тайной тревогой. Все же метро - это самый массовый транспорт. И подхватить здесь можно не только коронавирус. А все что угодно.

Однако вагон, в который я вошел, оказался полностью пустым. И это в одиннадцать утра. Я ехал как шейх, развалившись на трех сидениях. И вспоминал очень смешной рассказ Задорнова про девятый вагон. Глянул в соседний - а там тоже никого. Получается, у меня персональный поезд? Как у Пугачевой?

Концертный зал им. Чайковского. Вместо афиши под стеклом - пустота. Точнее, карантин.Фото: Павел КЛОКОВ

Но нет. Постепенно пассажиры стали появляться. Мама с дочкой в респираторах. Пенсионер. И два мужика - пьяные в стельку. Говорю же, все как 1 января. Не хватает только елочек на улице и фейерверков.

Патриаршие пруды закрыты. На берегу водоема только дворники.Фото: Павел КЛОКОВ

ПО МОСКВЕ ГУЛЯЕТ ВИРУС - ПОТОМУ ЕДА НА ВЫНОС

В общем роман «Клоков и пустота» довольно быстро кончился, однако людей в метро очень мало. Вероятно, это связано не только с пандемией и страхом заразиться, но и выходным днем. Поручни на эскалаторах непрерывно моют. Платформы станций тоже (два раза в сутки - с помощью клининговых машин). И как сообщил «Комсомолке» заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, поверхности, с которыми пассажиры контактируют чаще всего, также дезинфицируются раз в полтора-два часа.

Или другими словами «Обедайте дома!»Фото: Павел КЛОКОВ

Выхожу на «Маяковской». А там между колоннами концертного зала им. Чайковского еще двое пьяных. Но эти приличные. Опрятные. У одного даже портфель кожаный. Где набрались, непонятно. Рестораны-то все закрыты. Спрашивать у них постеснялся.

И пошел дальше.

Инструкции есть, а сами продавцы - без масок и перчаток. «ВкусВилл», Большая Бронная, 2/6.Фото: Павел КЛОКОВ

Честно говоря, тоскливое чувство возникает от всей этой пустоты и безлюдности. Хотя сколько раз мне хотелось сбежать из Москвы хотя бы ненадолго. От всей этой движухи. От людского потока. От скорости и движения. А сейчас все это замерло. Редкие прохожие переходят дорогу на красный сигнал светофора. Потому что машин нет! Ну или почти нет.

Я был уверен, что обязательно найду хоть один ресторан, работающий вопреки запретам. Ничего подобного. Карантин. Из двадцати заведений работают только два - и те исключительно на вынос. «Шоколадница» на Триумфальной площади и пекарня «Волконский» на Большой Садовой. Остальные - все ушли на фронт. Оставив на дверях объявления:

«В связи с международной ситуацией было принято решение приостановить работу ресторана. Берегите себя!» («Маргарита»).

«Согласно указу мэра от 26 марта 2020 года наш ресторан закрыт и работает только на доставку» («Focacceria»).

«Мы предлагаем вам безопасную бесконтактную доставку любимых блюд» («Avocado Queen»).

«Мы не уходим, а лишь делаем паузу» («Surf Coffee»).

Ну и так далее.

В одном из винных магазинов на Малой Бронной. Клиентов принимают, но с соблюдением дистанции.Фото: Павел КЛОКОВ

Казалось бы, на этом фоне в продуктовых магазинах должен быть переполох. Обезумевшие люди с тележками, полными всего (начиная от гречи и заканчивая средством для розжига). Длиннющие очереди. Пустые полки. Драки за последний кг риса. Ничего подобного. Магазины, как и вагоны в метро, пустые.

Курьеры стали похожи на охотников за привидениями, которые прилетели в опустевший город.Фото: Павел КЛОКОВ

ПРОФЕССИЯ ПРОДАВЦА СТАЛА ВДРУГ ОПАСНОЙ

Я заглянул в три разных супермаркета. В двух санитарную безопасность соблюдают чуть ли не с фанатизмом, а в одном, увы - не совсем. Речь идет о магазине «ВкусВилл» (Большая Бронная, 2/6). Там, несмотря на повсеместные объявления, приклееные к полу («Уважаемые покупатели! Соблюдайте, пожалуйста, дистанцию») продавцы работают без масок и без перчаток. Смотрится это, мягко говоря, странно. Ибо уже отвыкли от такого. Кассир по имени Дарья отшутилась и сказала, что с масками в стране нынче дефицит. А с перчатками, получается, тоже?

Универсам «Алые паруса». Кассиры после каждого покупателя протирают ленту.Фото: Павел КЛОКОВ

Зато в универсаме «Алые паруса», что в двух шагах от «ВкусВилла», товарную ленту чуть ли не до дыр стерли. После каждого покупателя - влажная обработка. Продавщицы похожи на врачей в операционной. В перчаточках, масках и светлой униформе.

«Целоваться будем дома!»Фото: Павел КЛОКОВ

«Перекресток» тоже порадовал (это уже Литовский бульвар в Ясеневе). Кроме перчаток, масок и антисептика, сделали на полу разметку. Чтобы покупатели соблюдали дистанцию. И соблюдают. Все лучше, чем чувствовать дыхание позади стоящего. Да и самому дышать на людей.

Санобработка на станции метро «Третьяковская».Фото: Павел КЛОКОВ

- Никогда мы не думали, что именно наша профессия неожиданно станет опасной, - поделилась со мной одна из кассирш, попросившая не называть ее имени. - Как у летчика или у пожарного. Но уйти не можем. Иначе не на что будет жить. Все же эта зараза лечится.

На кассе в «Перекрестке». Литовский бульвар.Фото: Павел КЛОКОВ

И в случае малейших симптомов лично я сразу вызову медиков. Ну и нас тут тоже проверяют. Температуру, например. Правда, если немного повышена, домой не отправят. А то работать будет некому.

Продавцам торговой сети «Перекресток» каждый день выдают защитные маски, противомикробные средства и перчатки.Фото: Павел КЛОКОВ

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