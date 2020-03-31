В Москве появились волонтеры, готовые принять на передержку собак, хозяева которых заболели коронавирусом

Ссылку в фейсбуке прислала знакомая. Светка человек такой, подозрительный - она всегда и везде ищет подвох. До этого она мне присылала ссылку на заметку про преступников, которые якобы бродят по московским домам в спецзащитной одежде врачей и грабят доверчивых бабушек. Это, конечно, был фейк. Но потом были вполне реальные случаи, когда аферисты звонили пенсионерам от имени банков, рассказывали о дополнительных выплатах на время карантина, выспрашивали все данные банковских карт и чистили их до последней копейки. Словом, понятно, что на теме коронавируса сейчас кормятся не только производители медицинских масок, но и жулики всех мастей.

А тут - тоже история, связанная с коронавирусом.

ХМ И ХА!

«Если вы или ваш родственник оказался в больнице по причине вируса, а дома осталось животное без присмотра, звоните, мы постараемся помочь!» - говорилось в сообщении.

Девушка по имени Екатерина Валерьевна (фамилию не сообщает, заметили?) предлагает свою помощь - готова взять бесплатно на передержку питомца. При этом Екатерина публикует номер телефона, но звонить на него нельзя - она общается только сообщениями в WhatsApp.

- Хм! - думаю я. - А ведь это действительно подозрительно.

Рассматриваю страничку девушки. А там фотки последних дней - все сплошь про тропические пляжи, море, мопеды и смузи через трубочку. То есть, человек спасает мира на удаленке?

- Хм… - это я снова думаю про себя.

Тем временем в комментах разгорается привычный сетевой адок. Люди разделились. Часть радостно хлопает в ладоши («Отличная идея!», «Я вот на днях думала, а если вдруг заболею и меня увезут, что будет с моими кошечками?»), часть держит скептическую оборону («Что-то здесь не чисто», «Пожертвования на этот проект, небось, собирать будете?»).

В своем посте девушка отмечает две зоозащитные организации. Мол, это наш совместный проект. Первая ссылка - на Фонд защиты городских животных. Нахожу их номер. Звоню. Представляюсь. Мол, здрасьте, я журналист, а вас тут отметили в фесйбуке в такой-то истории. Женский голос по ту сторону телефонной связи на секунду замирает. Подбирает слова.

- Нет, мы ничего об этом не знаем…

- Ха! - думаю я. - Значит, все-таки афера?!

ПАРТНЕРЫ

Но через пару минут выясняется, что это сидящий на телефоне сотрудник Фонда не в курсе, а один из руководителей, Анна Фельдман, кое-что знает.

- Я сама увидела этот пост только что, - говорит. - Нас просто в нем отметили, видимо, предложив поучаствовать в проекте. Но мы, боюсь, сейчас такую нагрузку не потянем.

- Это могут быть мошенники?

- Да нет. Я этих ребят знаю. Чем больше хороших людей, тем лучше.

- Знаете, меня один момент в этой истории смущает. Известно, что коронавирус не передается человеку от домашних животных. Но если ты берешь собаку или кошку зараженного, вирус ведь как минимум может какое-то время жить на шерсти? Не опасно ли собирать таких питомцев?

- Ну, риски есть всегда. И слава богу есть люди, которые так любят животных, что готовы рискнуть, чтобы не оставить кошку или собаку в беде…

Потом я позвонил в ветлечебницу - это еще один контакт в фейсбучном сообщении загадочной Екатерины Валерьевны. И там уже совершенно уверенно подтвердили: да мы про этот проект знаем, готовы поддержать в случае необходимости.

zoostation_fund Уважаемые владельцы животных! Если Вы или Ваши родственники оказались в стационаре по причине коронавируса и питомец остался дома без присмотра, мы готовы бесплатно предоставить передержку или разместить его в стационаре клиники на время лечения владельца. При необходимости будем оказывать ветеринарные манипуляции. Предложение действительно только при наличии справки из больницы на имя владельца животного. Количество мест пока ограничено, но мы работаем над расширением. Поэтому если среди вас есть желающие помочь в передержке, пишите в Директ фонда. #янастанциипомощи Огромная просьба распространить информацию

ЗАСТРЯЛИ НА БАЛИ

Ну что ж. Пишу Екатерине. Она откликается почти мгновенно. Рассказывает, что проект передержки животных, чьи хозяева заболели коронавирусом, курирует команда помощи «Зоостанция» (в ленте на ее страничке вижу сообщение от начала марта - она с подругой открывает фонд поддержки животных «Зоостанция»). И еще выясняется, что Екатерина профессиональный ветеринар. И сейчас действительно находится за границей - на Бали, в группе российских туристов, которые так и не смогли вернуться на родину из-за отмены рейсов.

Сейчас первая задача Екатерины - набор для проекта волонтеров, желающих забирать к себе домой питомцев москвичей, которых забрали в больницу.

- Мы формируем списки откликнувшихся людей, это сотни человек, - пишет мне девушка. - Мы пытаемся придумать схему, как могут коммуницировать, находить друг друга, нуждающиеся в такой помощи и готовые ее предоставить.

И еще, кстати, есть одно важное условие: бесплатная передержка возможна, только если бумагой будет подтверждено, что владельца собаки забрали в больницу.

Я, извините, снова спросил про возможное заражение через шерсть.

- На данный момент не никаких фактов заражений человека коронавирусом от собак и кошек. Нас куда больше интересует вопрос, что волонтерам нужно будет перемещаться по городу, контактировать с другими людьми. Было бы здорово, если бы помощь можно было бы найти в близости от дома, где сейчас находится животное. Хотя бы в пределах района. А в идеале - в пределах дома.

- Вам уже удалось помочь кому-нибудь из заболевших? Сколько у вас сейчас заявок?

- Пока ни одной, - признается Екатерина. - Но команда людей, которые готовы помогать, у нас уже есть.

Этот разговор был вчера. Сегодня с нова написал Екатерине. За это время ситуация не изменилась. Больше сотни готовых помогать волонтеров и ни одной заявки...

Связь с проектом «Зоостанция»: +7-916-006-58-63 (WhatsApp).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве: Карантин в школах, вся Европа признана опасной, отменены мероприятия с числом участников более 50

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции (подробности)