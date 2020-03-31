Доставка еды в Москве в период карантина: список сервисов, которые доставят еду максимально быстро

Сервисы по доставке еды стали особенно актуальными после введения режима домашней самоизоляции. Хотя ограничений ходить в продуктовые магазины нет. Оставаться дома нужно только бабушка и дедушкам старше 65 лет. Как раз для них дети и внуки в первую очередь заказывают продукты. «КП» составила список сервисов в Москве, которые доставят еду максимально быстро.

Еда из ресторанов

Яндекс.Еда

Доставить продукты обещают быстро. Нужно выбрать еду через приложение в смартфоне.

- У нас сейчас все курьеры доставляют заказы бесконтактно. Это происходит следующим образом: курьер достает заказ, кладет на сумку и оставляет под дверью. Далее он отходит и звонит клиенту, тот забирает заказа, после чего курьер забирает сумку и уходит, - рассказали в сервисе доставки «Яндекс.Еда».

Время доставки: 40 минут.

Сайт: eda.yandex

Delivery Club

Доставка из 400 ресторанов и более 50 магазинов. Стоимость доставки зависит от заказа (будет указано на сайте).

Время доставки: от 25 минут.

Сайт: delivery-club.ru.

Delivery Club доставит из 400 ресторанов и более 50 магазиновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гастроквартал «Депо»

- Корнеры фудмолла «Депо. Москва», объединившего более 70 ресторанных концепций, принимают заказы горожан по доставке еды. Ежедневно более 500 заказов. Москвичи могут выбирать блюда из 25 кухонь мира, - рассказали в гастроквартале.

Доставку осуществляют с 10.00 до 23.00.

Время доставки: от 40 минут.

Сайт: eda.yandex (раздел Депо).

Простые вещи

Антивирусной доставку «Когда все дома» запустила гастротека «Простые вещи».

- Мы подготовили специальное меню: пирог Веллингтон, семга со шпинатом и сыром, запеченная в тонком слоеном тесте, ростбиф, паштеты, риеты и еще много всего интересного. Доставка на сумму от 8000 рублей бесплатно, на другие заказы в пределах МКАД - 500 рублей, - рассказали в гастротеке.

Время доставки: заказывать лучше заранее, для некоторых блюд нужно до 48 часов.

Сайт: gastroteka.ru

LavkaLavka

Натуральные свежие продукты (фрукты, овощи, мясо, орехи, ряженка и другие) и любые блюда из меню кафе LavkaLavka на Патриарших прудах, Арбате и Остоженке.

- Заказать доставку можно с 9.00 до 20.00, - рассказали в кафе.

Стоимость доставки заказа от 2000 рублей – 99 рублей, от 5000 рублей – бесплатно, готовых блюд из фирменных кафе - 200 рублей.

Время доставки: около 5 часов, лучше оформлять предзаказ за день.

Сайт: lavkalavka.com

Кухня на районе

- Мы будем работать в обычном режиме и никого из вас не оставим голодными. С нас — бесконтактная доставка, повышенная безопасность и внимательность, - сказали в сервисе доставке.

«Кухня на районе» осуществляет доставку еды с 8.00 до 22.00. При первом заказе апельсиновый фреш в подарок.

Время доставки: от 30 до 60 минут.

Сайт: localkitchen.ru.

Novikov Group

- Оставайтесь до 5 апреля дома и заказывайте еду из наших 34 ресторанов. Есть постное меню, - рассказали в сети ресторанов Novikov Group. – Доставка у нас бесконтактная и бесплатная. Наши сотрудники работают в масках и перчатках.

Время доставки: от 2 часов.

Сайт: novikovgroup.ru.

Ресторан «Vаниль»

- Хотите почувствовать себя поваром всего за 15 минут? Наш ресторан запускаем доставку полуфабрикатов с простыми рецептами от нашего шеф-повара Алексей Беликова. Например, котлеты из ягненка, сибас, стейк рибай, тыква с розмарином. Все продукты упакованы в вакуум, - рассказали в ресторане.

Время доставки: от 2 часов.

Сайт: vanil.ru

Maison Dellos

Доставка из «Кафе Пушкинъ», «Бочка» «Шинок», «Казбек», «Турандот», «Волна», «Матрешка», «Фаренгейт», бесплатная: в пределах ТТК заказ от 2500 рублей, в пределах МКАД – заказ от 3500 рублей, за МКАД – от 5000 рублей.

Время доставки: до 6 часов.

Сайт: dellos-delivery.ru.

ZakaZaka

Круглосуточная доставка еды. Стоимость зависит от заказа в конкретном ресторане.

- Мы сотрудничаем со многими заведениями города, поэтому вы сможете найти оптимальный вариант непосредственно в вашем районе, чтобы доставка еды заняла минимум времени, - рассказали в службе доставки.

Время доставки: от 40 минут.

Сайт: zakazaka.ru.

Продукты из магазинов и с рынков

Азбука Вкуса

- Доставка действует круглосуточно. Из-за резко увеличившегося спроса мы вынуждены поднять минимальную сумму заказа, сказали в сети магазинов.

Минимальная сумма заказа: в пределах МКАД и от МКАД до ММК - 5 000 рублей, от ММК до границ Московской области - 15 000 рублей.

Время доставки: около 2-3 дней, из-за количества запросов могут быть трудности в работе сайта.

Сайт: av.ru

Перекресток

Заказать можно хлеб, мясо и рыбу, готовые блюда, сладости. Ассортимент онлайн-супермаркета – более 20 тысяч товаров.

- Наша курьерская служба работает ежедневно без выходных с 8.00 до 0.00. Курьеры всегда надевают бахилы, чтобы сохранить чистоту в вашем доме. Доставка на сумму от 5000 рублей (минимальный заказ) – бесплатно, - рассказали в «Перекрестке».

Время доставки: около 120 часов, заказы принимают только, когда на сайте появляются доступные интервалы.

Сайт: perekrestok.ru

Ашан

Гипермаркет предлагает бесплатную доставку по Москве в пределах МКАД от 4000 рублей. Ассортимент большой: продукты, игрушки, товары для дома, хозтовары, электроника.

Время доставки: заказы на доставку, оформленные до 12.00 текущего дня (время московское), могут быть доставлены в тот же день. Временные задержки до 2 дней.

Гипермаркет предлагает бесплатную доставку по Москве в пределах МКАД от 4000 рублейФото: Павел КЛОКОВ

Сайт: auchan.ru

Утконос

Широкий ассортимент свежих продуктов и товаров на каждый день. Минимальный заказ – 3000 рублей, бесконтактная доставка внутри МКАД – бесплатная. Курьеры обеспечены медицинскими масками и санитайзерами для обработки рук.

Время доставки: временные интервалы доставки заняты на несколько дней вперед. Но ежедневно открывают доступ к новому дню доставки.

Сайт: utkonos.ru

Фуд Сити

Здесь можно заказать продукты по оптовым ценам: овощи, мясо, яйцо, грибы, чай, кофе и другие.

- Мы доставляем товары даже за МКАД, минимальная сумма заказа - от 3000 рублей, доставка от 290 рублей. Бесплатная доставка – от заказа на 5000 рублей, - рассказали в Фуд Сити.

Время доставки: в день заказа, но если он оформлен после 21.00, то на следующий день.

Сайт: delivery.one

Глобус гурмэ

Доставка в пределах МКАД бесплатно от суммы заказа 3000 рублей. Выполняется она только с 9.00 до 19.30.

- Интернет-магазин «Глобус Гурмэ» постоянно работает над расширением ассортимента продукции в нашей витрине. Предлагается также услуга предварительного заказа кулинарных блюд от шеф-повара, - сообщили в магазине.

Время доставки: от 1 часа, в зависимости от загрузки.

Сайт: globusgurme.ru.

Самокат

- Мы доставляем продукты быстро, потому в каждом районе есть свой склад. Доставка бесплатная, ежедневно с 8.00 до 23.00. Цены и выбор — как в магазине у дома. На первый заказ даем скидку 200 рублей, - рассказали в службе доставки.

Время доставки: от 15 минут (в зависимости от загрузки).

Сайт: samokat.ru.

Ленточка

Новый сервис от компании «Лента» по экспресс-доставке продуктов. В мобильном приложении можно заказать любимые товары (цены и скидки – как в супермаркете).

- Сервис доступен с 7.00 до 23.00. География доставки постоянно расширяется. Пока это Заречье, Крылатское, Кузьминки, Кунцево, Можайка, Немчиновка, Одинцово, Печатники, Пресня, Ромашково, Тверская, - рассказали в компании «Лента».

Время доставки: до 1 часа.

Сайт: lenta.com.

Окей

Товары из супермаркетов обещают доставить максимально быстро, но сейчас повышенный спрос. Доставка бесплатная на заказ от 2700 рублей, остальные заказы доставят за 299 рублей.

- В этот период повышенного спроса мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы привезти продукты в срок и в нужном количестве, - сказали в супермаркете.

Время доставки: от 1 до 5 дней.

Сайт: okeydostavka.ru.

Вкусвилл

Доставят любимые продукты. Стоит услуга 149 рублей - работает по всей Москве в пределах МКАДа.

Время доставки: около 39 минут.

Сайт: dostavka.vkusvill.ru.

Даниловский рынок

Можно заказать продукты на сумму от 2000 рублей, ежедневно с 9.00 до 20.00. Доставка в радиусе 10 км — бесплатно.

Доставка: около 1 часа.

Сайт: delivery.danilovskymarket.ru.

4Fresh

Продукты доставят на любую сумму за 249 рублей. При заказе от 2000 рублей – доставка бесплатная. Ежедневно с 10.00 до 22.00.

Время доставки: по предварительному звонку курьера минимум за 30 минут.

Сайт: 4fresh.ru.

Город-Сад

- У нас можно заказать любые продукты: гречку, молоко, йогурты, хлеб и даже готовые наборы рецептами на целый день, растительное молоко, полезные завтраки и диетические сладости, - рассказали в компании «Город-Сад».

Доставка в пределах МКАДа - 190 рублей, за МКАД - 500 рублей.

Время доставки: 1-2 часа.

Сайт: gorod-sad.com.

Family Friend

В мобильном приложении можно заказать зелень, овощи, фрукты, молочные продукты, мясо и хлеб.

- Курьер привезет заказ точно в срок. Заказы доставляются с 9.00 до 23.00, - сказали в компании.

Время доставки: 2 часа.

Сайт: familyfriend.com.

Moscow Fresh

Свежие овощи и фрукты, молочные продукты, хлеб, мясо и много другого можно заказать в Moscow Fresh. Минимальный заказ составляет 1500 руб плюс стоимость доставки. Экспресс-доставка в пределах МКАД - 290 рублей, а при заказе от 5000 рублей - бесплатно. Доставка от Киевского до Новорижского шоссе в пределах 30 км от МКАД - 390 рублей или бесплатно при заказе от 7500 рублей.

Время доставки: 2-3 часа.

Сайт: moscowfresh.ru.