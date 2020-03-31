Доставка еды в Москве в период карантина: список сервисов, которые доставят еду максимально быстро
Сервисы по доставке еды стали особенно актуальными после введения режима домашней самоизоляции. Хотя ограничений ходить в продуктовые магазины нет. Оставаться дома нужно только бабушка и дедушкам старше 65 лет. Как раз для них дети и внуки в первую очередь заказывают продукты. «КП» составила список сервисов в Москве, которые доставят еду максимально быстро.
Еда из ресторанов
Яндекс.Еда
Доставить продукты обещают быстро. Нужно выбрать еду через приложение в смартфоне.
- У нас сейчас все курьеры доставляют заказы бесконтактно. Это происходит следующим образом: курьер достает заказ, кладет на сумку и оставляет под дверью. Далее он отходит и звонит клиенту, тот забирает заказа, после чего курьер забирает сумку и уходит, - рассказали в сервисе доставки «Яндекс.Еда».
Время доставки: 40 минут.
Сайт: eda.yandex
Delivery Club
Доставка из 400 ресторанов и более 50 магазинов. Стоимость доставки зависит от заказа (будет указано на сайте).
Время доставки: от 25 минут.
Сайт: delivery-club.ru.
Delivery Club доставит из 400 ресторанов и более 50 магазиновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Гастроквартал «Депо»
- Корнеры фудмолла «Депо. Москва», объединившего более 70 ресторанных концепций, принимают заказы горожан по доставке еды. Ежедневно более 500 заказов. Москвичи могут выбирать блюда из 25 кухонь мира, - рассказали в гастроквартале.
Доставку осуществляют с 10.00 до 23.00.
Время доставки: от 40 минут.
Сайт: eda.yandex (раздел Депо).
Простые вещи
Антивирусной доставку «Когда все дома» запустила гастротека «Простые вещи».
- Мы подготовили специальное меню: пирог Веллингтон, семга со шпинатом и сыром, запеченная в тонком слоеном тесте, ростбиф, паштеты, риеты и еще много всего интересного. Доставка на сумму от 8000 рублей бесплатно, на другие заказы в пределах МКАД - 500 рублей, - рассказали в гастротеке.
Время доставки: заказывать лучше заранее, для некоторых блюд нужно до 48 часов.
Сайт: gastroteka.ru
LavkaLavka
Натуральные свежие продукты (фрукты, овощи, мясо, орехи, ряженка и другие) и любые блюда из меню кафе LavkaLavka на Патриарших прудах, Арбате и Остоженке.
- Заказать доставку можно с 9.00 до 20.00, - рассказали в кафе.
Стоимость доставки заказа от 2000 рублей – 99 рублей, от 5000 рублей – бесплатно, готовых блюд из фирменных кафе - 200 рублей.
Время доставки: около 5 часов, лучше оформлять предзаказ за день.
Сайт: lavkalavka.com
Кухня на районе
- Мы будем работать в обычном режиме и никого из вас не оставим голодными. С нас — бесконтактная доставка, повышенная безопасность и внимательность, - сказали в сервисе доставке.
«Кухня на районе» осуществляет доставку еды с 8.00 до 22.00. При первом заказе апельсиновый фреш в подарок.
Время доставки: от 30 до 60 минут.
Сайт: localkitchen.ru.
Novikov Group
- Оставайтесь до 5 апреля дома и заказывайте еду из наших 34 ресторанов. Есть постное меню, - рассказали в сети ресторанов Novikov Group. – Доставка у нас бесконтактная и бесплатная. Наши сотрудники работают в масках и перчатках.
Время доставки: от 2 часов.
Сайт: novikovgroup.ru.
Ресторан «Vаниль»
- Хотите почувствовать себя поваром всего за 15 минут? Наш ресторан запускаем доставку полуфабрикатов с простыми рецептами от нашего шеф-повара Алексей Беликова. Например, котлеты из ягненка, сибас, стейк рибай, тыква с розмарином. Все продукты упакованы в вакуум, - рассказали в ресторане.
Время доставки: от 2 часов.
Сайт: vanil.ru
Maison Dellos
Доставка из «Кафе Пушкинъ», «Бочка» «Шинок», «Казбек», «Турандот», «Волна», «Матрешка», «Фаренгейт», бесплатная: в пределах ТТК заказ от 2500 рублей, в пределах МКАД – заказ от 3500 рублей, за МКАД – от 5000 рублей.
Время доставки: до 6 часов.
Сайт: dellos-delivery.ru.
ZakaZaka
Круглосуточная доставка еды. Стоимость зависит от заказа в конкретном ресторане.
- Мы сотрудничаем со многими заведениями города, поэтому вы сможете найти оптимальный вариант непосредственно в вашем районе, чтобы доставка еды заняла минимум времени, - рассказали в службе доставки.
Время доставки: от 40 минут.
Сайт: zakazaka.ru.
Продукты из магазинов и с рынков
Азбука Вкуса
- Доставка действует круглосуточно. Из-за резко увеличившегося спроса мы вынуждены поднять минимальную сумму заказа, сказали в сети магазинов.
Минимальная сумма заказа: в пределах МКАД и от МКАД до ММК - 5 000 рублей, от ММК до границ Московской области - 15 000 рублей.
Время доставки: около 2-3 дней, из-за количества запросов могут быть трудности в работе сайта.
Сайт: av.ru
Перекресток
Заказать можно хлеб, мясо и рыбу, готовые блюда, сладости. Ассортимент онлайн-супермаркета – более 20 тысяч товаров.
- Наша курьерская служба работает ежедневно без выходных с 8.00 до 0.00. Курьеры всегда надевают бахилы, чтобы сохранить чистоту в вашем доме. Доставка на сумму от 5000 рублей (минимальный заказ) – бесплатно, - рассказали в «Перекрестке».
Время доставки: около 120 часов, заказы принимают только, когда на сайте появляются доступные интервалы.
Сайт: perekrestok.ru
Ашан
Гипермаркет предлагает бесплатную доставку по Москве в пределах МКАД от 4000 рублей. Ассортимент большой: продукты, игрушки, товары для дома, хозтовары, электроника.
Время доставки: заказы на доставку, оформленные до 12.00 текущего дня (время московское), могут быть доставлены в тот же день. Временные задержки до 2 дней.
Гипермаркет предлагает бесплатную доставку по Москве в пределах МКАД от 4000 рублейФото: Павел КЛОКОВ
Сайт: auchan.ru
Утконос
Широкий ассортимент свежих продуктов и товаров на каждый день. Минимальный заказ – 3000 рублей, бесконтактная доставка внутри МКАД – бесплатная. Курьеры обеспечены медицинскими масками и санитайзерами для обработки рук.
Время доставки: временные интервалы доставки заняты на несколько дней вперед. Но ежедневно открывают доступ к новому дню доставки.
Сайт: utkonos.ru
Фуд Сити
Здесь можно заказать продукты по оптовым ценам: овощи, мясо, яйцо, грибы, чай, кофе и другие.
- Мы доставляем товары даже за МКАД, минимальная сумма заказа - от 3000 рублей, доставка от 290 рублей. Бесплатная доставка – от заказа на 5000 рублей, - рассказали в Фуд Сити.
Время доставки: в день заказа, но если он оформлен после 21.00, то на следующий день.
Сайт: delivery.one
Глобус гурмэ
Доставка в пределах МКАД бесплатно от суммы заказа 3000 рублей. Выполняется она только с 9.00 до 19.30.
- Интернет-магазин «Глобус Гурмэ» постоянно работает над расширением ассортимента продукции в нашей витрине. Предлагается также услуга предварительного заказа кулинарных блюд от шеф-повара, - сообщили в магазине.
Время доставки: от 1 часа, в зависимости от загрузки.
Сайт: globusgurme.ru.
Самокат
- Мы доставляем продукты быстро, потому в каждом районе есть свой склад. Доставка бесплатная, ежедневно с 8.00 до 23.00. Цены и выбор — как в магазине у дома. На первый заказ даем скидку 200 рублей, - рассказали в службе доставки.
Время доставки: от 15 минут (в зависимости от загрузки).
Сайт: samokat.ru.
Ленточка
Новый сервис от компании «Лента» по экспресс-доставке продуктов. В мобильном приложении можно заказать любимые товары (цены и скидки – как в супермаркете).
- Сервис доступен с 7.00 до 23.00. География доставки постоянно расширяется. Пока это Заречье, Крылатское, Кузьминки, Кунцево, Можайка, Немчиновка, Одинцово, Печатники, Пресня, Ромашково, Тверская, - рассказали в компании «Лента».
Время доставки: до 1 часа.
Сайт: lenta.com.
Окей
Товары из супермаркетов обещают доставить максимально быстро, но сейчас повышенный спрос. Доставка бесплатная на заказ от 2700 рублей, остальные заказы доставят за 299 рублей.
- В этот период повышенного спроса мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы привезти продукты в срок и в нужном количестве, - сказали в супермаркете.
Время доставки: от 1 до 5 дней.
Сайт: okeydostavka.ru.
Вкусвилл
Доставят любимые продукты. Стоит услуга 149 рублей - работает по всей Москве в пределах МКАДа.
Время доставки: около 39 минут.
Сайт: dostavka.vkusvill.ru.
Даниловский рынок
Можно заказать продукты на сумму от 2000 рублей, ежедневно с 9.00 до 20.00. Доставка в радиусе 10 км — бесплатно.
Доставка: около 1 часа.
Сайт: delivery.danilovskymarket.ru.
4Fresh
Продукты доставят на любую сумму за 249 рублей. При заказе от 2000 рублей – доставка бесплатная. Ежедневно с 10.00 до 22.00.
Время доставки: по предварительному звонку курьера минимум за 30 минут.
Сайт: 4fresh.ru.
Город-Сад
- У нас можно заказать любые продукты: гречку, молоко, йогурты, хлеб и даже готовые наборы рецептами на целый день, растительное молоко, полезные завтраки и диетические сладости, - рассказали в компании «Город-Сад».
Доставка в пределах МКАДа - 190 рублей, за МКАД - 500 рублей.
Время доставки: 1-2 часа.
Сайт: gorod-sad.com.
Family Friend
В мобильном приложении можно заказать зелень, овощи, фрукты, молочные продукты, мясо и хлеб.
- Курьер привезет заказ точно в срок. Заказы доставляются с 9.00 до 23.00, - сказали в компании.
Время доставки: 2 часа.
Сайт: familyfriend.com.
Moscow Fresh
Свежие овощи и фрукты, молочные продукты, хлеб, мясо и много другого можно заказать в Moscow Fresh. Минимальный заказ составляет 1500 руб плюс стоимость доставки. Экспресс-доставка в пределах МКАД - 290 рублей, а при заказе от 5000 рублей - бесплатно. Доставка от Киевского до Новорижского шоссе в пределах 30 км от МКАД - 390 рублей или бесплатно при заказе от 7500 рублей.
Время доставки: 2-3 часа.
Сайт: moscowfresh.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
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