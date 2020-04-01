Размер штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве: сколько составят и кого будут штрафовать?

Депутаты Московской городской думы сегодня приняли закон об ответственности за нарушение режима самоизоляции. О штрафах для тех, кто не соблюдает введенные в городе ограничения, говорилось уже несколько дней. На сегодняшнем заседании Мосгордумы утвержден размер штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.

Напомним, в данный момент москвичи имеют право покидать свои дома лишь в нескольких случаях: сходить в ближайший магазин, аптеку, выгулять собаку (не дальше, чем в 100 метрах от дома), вынести мусор. Меры ввели, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Согласно новому закону, за нарушение режима без веской причины нарушитель должен будет заплатить штраф в 4 тысячи рублей. За выезд в город на машине - 5 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет за собой финансовое наказание на ту же сумму - 5 тысяч.

Также в законе прописана и административная ответственность за нарушение требований о приостановке работы торговых объектов (сейчас это, например, непродуктовые магазины), ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и проч. Сумма штрафа для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических - от 200 до 300 тысяч. При повторном нарушении штрафы повышаются до 40-50 тысяч и 300-500 тысяч, соответственно.

Инициатор закона депутат Мосгордумы Кирилл Щитов объясняет, что штраф для физических лиц в 5 тысяч рублей - максимальный, какой могут утвердить депутаты региональных парламентов.

- Каким должен быть штраф, чтобы он был эффективным, вопрос дискуссионный, - заявил корреспонденту «Комсомольской Правды» Кирилл Щитов. - Как говорится, «это слишком для Атоса, но слишком мало для графа де Ла Фер». Например, во Франции первый штраф за нарушение режима карантина - 135 евро, то есть около 10 тысяч рублей. А за повторное нарушение - уже 1,5 тысячи евро. Главная задача нашего закона - защита добросовестных москвичей от тех, кому наплевать на безопасность общества и своих близких.

- Кого касаются эти штрафы - больных коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении и вдруг покидают свои квартиры или вообще всех горожан в режиме самоизоляции?

- Это касается всех. Давайте я поясню. Если у человека подтвержден коронавирус или он находится в 14-дневном карантине после прибытия из-за границы, его фотография помещается в специальную базу системы распознавания лиц. Если он покидает место своей дислокации и его фиксируют камеры, система сама сигнализирует о нарушении. В таком случае, штраф выписывается автоматически. Что касается обычных жителей города, решение о штрафе могут принимать только полицейские. Это в случае, если человек без веских причин (см. «Конкретно») ушел или уехал далеко от дома.

- С какого момента в Москве будут взиматься эти штрафы?

- Сначала закон должен подписать мэр. Документ вступит в силу после его публикации.

КОНКРЕТНО

В каких случаях можно выходить из дома во время карантина:

1. При обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью.

2. Для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить.

3. Для покупок в ближайшем продуктовом магазине или аптеке.

4. Для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания.

5. Чтобы вынести мусор.

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