«Все больше пациентов, которые никуда не выезжали»: Вице-мэр Анастасия Ракова рассказала о ситуации в Москве с COVID-2019

Новые ограничения, которые были введены в Москве 28 марта, уже дают эффект. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Вчера был принят указ и в силу этого указа ограничены случаи, при которых человек может в режиме самоизоляции покидать свой дом, - сообщила Ракова в эфире Первого канала. - Мы видим, что ситуация существенно улучшилась. Практически нет людей на улице, мы ввели жесткий режим ограничения пребывания на детских, спортивных площадках. И я думаю, это даст свой разобщающий эффект.

При этом вице-мэр обращает внимание на то, что если поначалу основная часть больных привезла вирус из-за границы, то теперь немало случаев, когда COVID-2019 подхватывают граждане, которые не были ни в Италии, ни во Франции, ни в Швейцарии с Австрией.

- Каждый день численность заболевающих возрастает. Вирус достаточно активно распространяется среди горожан. Все больше людей, у которых фиксируется факт наличия коронавирусной инфекции, но они никуда не выезжали.

По словам Анастасии Раковой, сейчас в Москве около 500 человек с коронавирусом получают лечение на дому - такое допускается для пациентов с легкими симптомами или вообще без них.

- Подавляющее большинство этих людей соблюдают карантин и все меры предосторожности. Но есть и исключения. Сегодня у нас уже четвертый за этот период заболевший, который попытался покинуть свое помещение. Он госпитализирован уже в больницу. Чтобы такие случаи не повторялись, мы ужесточаем режим. И обязательным условием того, что человек остается на лечении на дому, будет необходимость 24 часа скидывать его геолокацию - чтобы человек не смог даже выйти из подъезда.

Анастасия Ракова напомнила, что более жесткие ограничения были введены, когда вопреки всем рекомендациям о самоизоляции, многие москвичи в минувшую субботу вышли на шашлыки и большими толпами развлекались в парках.

- Да, количество людей в транспорте и на улицах уменьшилось. Но при этом более 50 тыс. москвичей все же вышли в парки, собирались большими компаниями, среди них были люди старшего возраста и дети - основные группы риска.

Между тем, на горячую линию по вопросам коронавируса (8 (495) 870-45-09, - Авт.) поступило более 40 тысяч заявок на социальные услуги.

- В основном люди обращаются с просьбой купить и доставить продукты, лекарства, погулять с собакой. У нас развернутая сеть волонтеров и соцработников, которые такую помощь людям оказывают.

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