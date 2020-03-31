Семейная драма во время самоизоляции: отставной офицер убил бывшую жену и покончил с собой

Решение бывших супругов самоизолироваться на общей даче привело к страшной трагедии. Отставной полковник убил бывшую жену и покончил с собой. Семейная драма разыгралась в Раменском районе Подмосковья.

Как рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах области, тела пожилых родителей в воскресенье, 29 марта, обнаружил их 40-летний сын, который привез своих детей на загородную дачу к бабушке с дедушкой. Планировалось, что школьники проведут там вынужденные каникулы – вдалеке от города и под присмотром.

По предварительным данным, супруги развелись из-за частых скандалов на почве ревности, причем 63-летний отставной офицер продолжал ревновать свою 62-летнюю супругу даже после развода. Тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено на пороге дома, а самого ревнивца нашли повешенным в бане.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии, ведется следствие.

Напомним, во всей стране объявили нерабочую неделю с сохранением заработной платы и попросили граждан не покидать дома, за исключением похода за продуктами или в аптеку, а в столице с 30 марта начал действовать строгий режим самоизоляции.