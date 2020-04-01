2020-04-01T10:22:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве из больниц выписали еще 45 человек, переболевших коронавирусом

Об этом заявила вице-мэр Анастасия Ракова
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: АГН МоскваФото: АГН Москва
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Московские больницы за минувшие сутки выписали еще 45 пациентов, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших людей в Москве быстро увеличивается, - сообщила вице-мэр. - За прошедшие стуки в Москве еще 45 человек, с подтвержденным ранее диагнозом «коронавирус», полностью выздоровели и выписались из больницы.

Таким образом, - отмечают в Оперативном штабе - на текущий момент на территории российской столицы общее число выздоровевших с начала эпидемии увеличилось до 115 человек.

- Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться, - сказала Ракова.

Как ранее уже сообщала «Комсомольская Правда», по состоянию на 31 марта в Москве было выявлено 1613 случаев COVID-2019 (387 из них за последние сутки). Подтверждены уже 16 летальных исходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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