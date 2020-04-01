«Почти половина новых заболевших моложе 45 лет»: В Москве за сутки коронавирус подтвердили еще у 267 человек

Общее число заболевших инфекцией COVID-2019 на территории Москвы увеличилось до 1880 человек. Такие данные сообщает столичный Оперативный штаб по коронавирусу.

267 новых случаев заражения подтверждены за последние сутки. По словам специалистов, почти половина новых пациентов с положительными тестами - москвичи в возрасте до 45 лет.

«Среди новых заболевших 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек - от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет, - сообщили в Оперативном штабе. - Также коронавирус подтвержден у 29 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением».

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что за сутки из московских больниц выписали еще 45 человек. (Всего в столице за весь период уже 115 выздоровевших).

Но есть и печальная статистика. За сутки скончались еще пять коронавирусных больных. Общее число жертв COVID-2019 в Москве увеличилось до 16 человек. Напомним, сложнее всего болезнь протекает у пожилых старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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