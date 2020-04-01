2020-04-01T12:24:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В утренний час пик в Москве 1 апреля не оказалось пробок

И это не шутки, а официальные данные
Анастасия ВАРДАНЯН
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Заснеженная и опустевшая Тверская улица. Фото: АГН МоскваЗаснеженная и опустевшая Тверская улица. Фото: АГН Москва
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Снижение автомобильного трафика после введения всеобщего режима самоизоляции продолжается. Впервые за долгие годы загруженность столичных дорог оценивается в 0 баллов. Именно такие значения были зафиксированы в утренний час пик среды, 1 апреля. И это не шутки, а официальные данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Но небольшие заторы в городе все-таки есть. На МКАДе затруднено движение на внутренней стороне в районе Ховрино и Левобережный. В центре столицы заторы на улице Балчуг и в Лубянском проезде.

По прогнозам экспертов, автомобильный трафик продолжит снижаться. Так, за минувшие сутки 31 марта количество личных автомобилей на дорогах столицы сократилось на 50%. Аварий на дорогах города теперь тоже в разы меньше, чем прошлом году.

Люди соблюдают указ мэра, остаются дома и отказываются от использования в том числе и общественного транспорта.

- Количество пассажиров метро за прошедшие сутки сократилось на 83 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поездки в такси сократились на 54%, - сообщили «КП» в департаменте транспорта Москвы.

Еще одна любопытная тенденция последних суток - это сокращение числа автомобилей, которые выезжают из города в область. На выходных отмечалось увеличение трафика, связанное с переездом некоторых москвичей на дачи. Только в воскресенье, 29 марта, из города выехали и не вернулись 120 тысяч машин. К 1 апреля количество выезжающих сократилось на 83 процента.

Напомним, текущая неделя объявлена нерабочей. В Москве выходить из дома разрешено только в исключительных случаях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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