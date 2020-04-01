«Я очень боюсь за внучку». Москвичка выдумала своему сыну коронавирус и сдала его в полицию

Курьезный случай произошел на востоке Москвы на фоне всеобщей обеспокоенности пандемией коронавируса. В полицию обратилась 65-летняя Галина П.* с сообщением о том, что ее сын 34-летний Иван П.* недавно вернулся из Израиля и, что, по словам женщины, он болен коронавирусом.

Галина попросила помощи, ведь пока сын был в отъезде, он оставил с ней свою 6-летнюю дочку Катю*. Женщина очень переживает за внучку и не хочет отдавать ее «заразному» сыну. Всполошив сотрудников полиции, Галина положила трубку, а оперативникам пришлось экстренно устанавливать, кто же такой Иван и где его искать.

«Благо звонившая пенсионерка вовремя одумалась и снова набрала в полицию. В ходе разговора она пояснила, что выдумала болезнь у своего сына для того, чтобы подольше не отдавать ему внучку Катю. Галина очень переживает из-за сложившейся в стране и мире ситуации и не хочет подвергать ребенка риску, пусть даже и оставив девочку временно без родного отца» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Какие бы мотивы не двигали Галиной, решившей «сдать» родного сына в полицию с придуманной коронавирусной инфекцией, сейчас в истории разбираются правоохранители. Оперативникам предстоит вмешаться в семейный конфликт и помочь его уладить мирным путем.

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