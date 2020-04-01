«Москвичей избаловали скорой помощью»: Врачи жалуются, что во время карантина число «пустых» вызовов стало больше

Аналитики из фейсбука все просчитали! Рассудили логически: Москва ушла в режим полной самоизоляции, люди выходят из домов только в крайних случаях (ну, по крайней мере, так должно быть), стало быть, в столице резко снизилось число несчастных случаев. Так?

Звоню действующему фельдшеру скорой помощи и главе независимого профсоюза работников отрасли Дмитрию Белякову. Он уже вторую неделю работает в «коронавирусной бригаде» - такие сейчас есть в Москве и Подмосковье на каждой подстанции скорой помощи. Эти медики ездят на вызовы к сидящим на домашнем карантине после возвращения из-за границы - если у них вдруг, скажем, начинает повышаться температура, а также к гражданам, которые жалуются на симптомы ОРВИ. Таким делают тесты на коронавирус (результаты будут известны через пару дней), в экстренных случаях таких пациентов можно госпитализировать - это врач скорой решает.

Впрочем, по словам Белякова, за смену бывает лишь от одного до трех вызовов к людям с подозрением на коронавирус (для таких поездок медики надевают спецкостюмы), а большую часть смены «коронавирусные бригады» мотаются на обычные вызовы, не связанные с COVID-2019.

- Я пока не заметил, что вызовов по тем или иным травмам стало меньше, - говорит Дмитрий Беляков. - Вот, вроде бы, все ушли на самоизоляцию, сидят по домам, почти не перемещаются. Но за последнюю смену у меня было два вызова на ДТП. Одну женщину на тротуаре сбили, потом еще легкий наезд на патрульного. Всегда львиная доля вызовов скорой помощи - на дом. У нас каждую смену бывают пустые вызовы, но тут люди как с цепи сорвались.

«Пустыми» Беляков называет звонки от людей c температурой 37 и 5 градусов, либо от заскучавших одиноких бабушек, которые просят «на всякий случай» померить им давление.

Число "пустых" вызовов бригад скорой помощи выросло.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сейчас к таким добавились также ответственные мамочки, которые вызывают скорую после малейшего чиха ребенка. Понятно, что они переживают, беспокоятся, но это - перестраховка на пустом месте. И если раньше большинство пустых вызовов исходило от одиноких пенсионеров, которые хотят внимания, то теперь активировались и более молодые люди. Можете себе представить: пару недель назад у нас был вызов, когда молодой человек мылся в душе, ему в глаза попал шампунь и стало щипать, он с жалобами на дикие боли позвонил 103, но в итоге вся проблема была решена простым промыванием глаз проточной водой.

- Это паника вокруг коронавируса виновата? - спрашиваю у Белякова.

- Да как паника… При чем тут паника… Просто москвичей избаловали скорой помощью, которая обязательно будет на месте уже через 10 минут. Врачей вызывают по поводу и без. Хотя в это время бригада могла бы помогать тому, кому реально нужна помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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