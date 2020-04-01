В Сокольниках ворон по кличке Карло пугает прохожих, садясь им на плечи и развязывая шнурки

В районе Сокольники на востоке столицы объявился хулиган. И это не какой-нибудь пацан из подворотни, а огненно-черный ворон по кличке Карло. Очень похожий на героя шварцевской сказки «Снежная королева». Его в птичий приют привезли грибники с серьезным ранением плечевой кости. Подранок прошел курс лечения. И был выпущен на волю 1 апреля. А это, кто не знает, не только День смеха и шутников, но и Международный день птиц.

По словам руководителя птичьего приюта в Сокольниках Вадима Мишина, Карло пустился в полет с энтузиазмом и вернуться обратно не пытался (иногда птицы так делают, в том числе и хищники). Однако уже сегодня орнитологам поступило несколько звонков - редкие прохожие с недоумением сообщили, что им на плечо сел здоровенный ворон. А одному мужчине даже развязал шнурки.

- Карло просто привык к человеку, - пояснил Мишин «Комсомолке». - Вот и не боится. Думает, что любой из нас - его друг. И по привычке садится на плечо. Ну а шнурки - это уже чистое хулиганство. От нечего делать резвится.

Вороны, кстати, очень умные птицы. Они, говорят, даже интеллектом обладают. Во время одного из экспериментов перед одной из них поставили кувшин с водой. Но дотянуться до питья у ворона не получилось. И тогда он стал подбирать с земли камни и бросать их в сосуд. В результате вода постепенно поднялась до нужной высоты.

Просьба к жителям Москвы, особенно района Сокольники, не обижать Карло. Вреда он вам не причинит. Разве немного напугает. И подкармливать его тоже не стоит. Иначе он совсем привяжется к человеку и не сможет добывать пищу самостоятельно.

- Увы, но наш приют во время карантина остался без средств к существованию, - добавил Вадим Мишин. - Мы-то автономная некоммерческая организация. Негосударственная. Живем и кормимся в основном за счет билетов, купленных посетителями. А их теперь нет. При желании орнитологам и птицам можно помочь (вся информация об этом есть на сайте приюта).

Вообще для пернатых эта весна очень благоприятная. И не только потому, что тепло. Но и потому, что безлюдно. Лесопарки сейчас закрыты и птицы спокойно начинают вить гнезда. Снежного покрова мало, прошлогодняя травка и семена в свободном доступе. Наряду со скворцами и жаворонками в столицу вернулись сплюшки (одинокие ночные совушки), канюки, трясогузки. На подходе - стрижи, зяблики, ласточки, козодои, чомги. В национальный парк «Лосиный остров» вернулись также лебеди, гоголи и озерные чайки. И уже вовсю батрачат грачи и дрозды.

- Именно сейчас городские парки по-особенному заполнены заливистыми трелями, - сообщили «КП» в «Мосприроде». - В роли солистов обычно выступают самцы, которые исполняют не только продолжительные и сложные напевы, но и короткие разнообразные звуки, которые называют позывами. В зависимости от обстоятельств, напевы могут меняться. Одна из главных функций песни - привлечение самки. Таким образом самец обозначает свою территорию. Однако самцы пытаются выделяться не только песнями, но и пёстрым окрасом, яркость которого может послужить решающим фактором для выбора пары.

КСТАТИ

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» зафиксировали значительный рост популяций некоторых птиц, а именно - седого дятла, желны, московки, черныша, пухляка, серой неясыти, канюка и кукушки обыкновенной. По официальным данным, всего за период после 1960 года в столице, внутри МКАД, зарегистрировано гнездование 149 видов птиц. Из них в Красную книгу Москвы занесены 65 видов птиц, а это 44% от всей известной орнитофауны.