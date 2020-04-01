Закрытие Москвы на въезд и выезд из-за коронавируса: как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска
Москвичи во время пандемии коронавируса живут по новым правилам. Чтобы остановить вирус, мэр города ввел дополнительные ограничения, в том числе и всеобщий режим самоизоляции.
Выходить из дома можно только в исключительных случаях: чтобы добраться на работу и обратно, для посещения ближайшего к дому продуктового магазина или аптеки, для выгула домашних животных и при реальной угрозе жизни. Эти правила равны как для пешеходов, так и для автомобилистов. То есть за руль можно сесть только по перечисленным выше причинам.
При этом всеобщего запрета на использование личных автомобилей в Москве пока нет. Отдельно стоит отметить, что выезд и выезд в Москву открыты для всех без исключения видов транспорта. Ограничения по передвижению в границах Российской Федерации уполномочен вводить только президент страны. Таких указов издано не было.
По данным департамента транспорта столицы, только в воскресенье, 29 марта, из Москвы выехали и не вернулись 140 000 автомобилей. Связано это со стартом нерабочей недели, которую москвичи решили провести на дачах.
Тем временем за нарушение режима самоизоляции в Москве граждан будут штрафовать на сумму в 4–5 тысяч рублей. Это следует из внесенного в Мосгордуму законопроекта. Документ будет принят депутатами, вероятно, уже завтра, 2 апреля. Штрафы коснутся и пешеходов и автомобилистов-нарушителей.
Кроме того, сейчас в правительстве Москвы разрабатывают регламент выдачи специальных пропусков, дающих право на свободное передвижение по городу. Вид спецпропусков, порядок выдачи и способ получения определит отдельный акт Правительства Москвы. Пока передвигаться по городу можно без них. Но только в исключительных случаях, прописанных в указе мэра.
В первую очередь спецпропуска получат сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, а также медики. Заявки будут подаваться централизованно. То есть сам человек не сможет обратиться за получением спецпропуска, это будет делать работодатель.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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