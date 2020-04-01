Меры поддержки бизнеса в Москве из-за коронавируса: какие вводятся и как будут действовать

Новые меры поддержки бизнеса в Москве из-за коронавируса ввели 1 апреля. Они, как считаю власти, должны помочь малому и среднему бизнесу получить кредиты и субсидии. Соответствующее Постановление сегодня подписал Сергей Собянин.

Как отмечается на сайте Правительства Москвы, «это позволит предприятиям снизить риски банкротства и продолжить хозяйственную деятельность в условиях распространения коронавирусной инфекции».

1. СУБСИДИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ

Гостиницам и инновационным компаниям компенсируют часть затрат на покупку нового оборудования. Речь идет о компаниях, которые являются резидентами Московского инновационного кластера (в него сейчас входят более 900 компаний).

- При покупке иностранного оборудования им субсидируют до 25% расходов,

- при покупке отечественного - до 35%.

- То же самое при покупке техники в лизинг - возврат 25% по импортному оборудованию, 35% - по российскому.

- Компаниям, взявшим кредит, могут компенсировать процентную ставку (в пределах ключевой ставки ЦБ).

Важный момент: одна компания может использовать комбинацию из нескольких субсидий на сумму до 10 млн рублей в год.

При этом подать документы на субсидию можно даже по оборудованию, которое было приобретено за последние 12 месяцев.

2. ПОДДЕРЖКА ФРАНШИЗ

В Москве включат компании, работающие по франшизе, в программу предпринимателей, работающих по договорам субконцессии.

«Кроме того, в перечень субсидируемых затрат, помимо приобретения оборудования, включено покрытие расходов на коммунальные платежи и выплату вознаграждения правообладателю в форме фиксированных разовых платежей (паушальных взносов) и периодических платежей (роялти)», - говорится в сообщении мэрии.

3. СУБСИДИИ НА ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Хорошая новость для малого и среднего бизнеса, который занимается продажей различных товаров через интернет и доставкой еды. Им субсидируют до 50% всех расходов на продвижение на онлайн-площадках - но более 700 тысяч рублей до конца нынешнего года.

4. ПОМОЩЬ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Субсидии получат и кредитные организации, которые выдают льготные кредиты молодым компаниям из малого и среднего бизнеса (в эту категорию попадают организации, запущенные менее трех лет назад). В свою очередь в качестве льготных рассматриваются кредиты, выданные не более чем под 8% годовых на сумму от 500 тысяч до 16 млн рублей.

Какова субсидия? Она будет равняться ключевой ставке Центрального банка.

5. ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЕРОВ

Зарегистрированные в Москве компании, работающие на экспорт, теперь могут вернуть до 10% своих расходов по тому или иному контракту: на адаптацию своего товара на международном рынке, разработки дизайна или IT-решений, подготовку документов и проч. Речь идет о гранте в 10% от выполненного экспортного контракта. (Но в сумме не более чем 10 млн рублей).

«По сути, это экспортный кешбэк, размер которого будет зависеть от выручки, полученной компанией благодаря экспорту своих товаров или услуг», - комментируют меру поддержку в Правительстве Москвы.

Соискателем субсидии может стать компания, зарегистрированная на территории столицы не менее полугода назад.

6. СУБСИДИИ НА ИНЖИРИНГ

«Субсидия компенсирует до 50 процентов понесенных затрат (но не более 50 миллионов рублей) на изготовление конструкторской документации и опытных образцов, а также приобретение оборудования. Оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться на территории Москвы».

Раньше на такую меру поддержки могли рассчитывать лишь резиденты Московского инновационного кластера, зарегистрированные как юрлицо или ИП не менее трех лет. Теперь этот срок сокращен до одного года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве и области вводят новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли новые меры по борьбе с распространением коронавируса (подробности)