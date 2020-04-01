Как купить квартиру в условиях карантина

Коронавирус и режим самоизоляции порушили планы тех, кто собирался в ближайшее время обзавестись новой квартирой. Мало того, что рубль упал и на дальнейшее снижение ставок по ипотеке надежды уже нет, так теперь новые напасти. Вроде как в нынешних условиях, когда доллар растет, ценные бумаги обесцениваются и вообще рынки лихорадит, недвижимость выглядит наиболее надежным способом спасти сбережения. В последний год рынок новостроек демонстрировал устойчивый рост — квартиры в среднем прибавили в цене 8-10%. Более того, многие хотели бы вложить деньги с рублевых вкладов во что-то более устойчивое как можно быстрее — из понятных опасений, что дальше ситуация для рубля будет только ухудшаться.

Но как купить недвижимость, когда нельзя выходить из дома? Так же, как сейчас покупается многое другое, - онлайн! Как это сделать, разбираемся с экспертами группы компаний ГК ФСК

1. А так действительно можно?

Да — утверждают эксперты. В ГК ФСК услугу онлайн-продаж квартир запустили еще в прошлом году. Но по-настоящему востребованной и актуальной она стала только сейчас, когда основная часть населения находится дома, в режиме самоизоляции.

В самом деле, почему бы и нет? Покупаем же мы через интернет продукты, одежду и мебель. Современные технологии вполне позволяют, не выходя из дома, купить и квартиру. Особенно это актуально на рынке новостроек. Если, приобретая вторичное жилье, все-таки хочется его, как говорится, потрогать, то с первичным рынком ситуация другая. Подходящая квартира в доме, который пока только строится, как правило, все равно выбирается по каталогу или на сайте застройщика. Информацию о жилом комплексе, районе, его инфраструктуре да и самом застройщике сегодня проще всего собрать опять-таки через интернет. Даже за ходом строительства во многих случаях можно следить онлайн. Все это доступно и сейчас. А в условиях, когда целый день приходится сидеть дома, это можно сделать еще и без лишней спешки.

«Вживую» покупатели обычно приезжают поговорить с менеджером и задать ему все необходимые вопросы. А затем - собственно на сделку. Но сегодня можно и этого не делать. Все менеджеры доступны и в онлайне. А документы по сделке нынче реально оформить в электронном виде, с использованием электронной подписи.

Кстати, напомним, что в ушедшем году было принято сразу несколько законов, призванных сделать именно такие сделки, с использованием электронной подписи, максимально безопасными для граждан с точки зрения защиты от мошенничеств.

2. Как это выглядит?

Онлайн-продажи выглядят следующим образом: покупатель звонит менеджеру продаж, который дает максимально подробную консультацию по любому удобному для клиента каналу: мессенджер фейсбука, вацап, мобильный телефон и т. п. Помогает на сайте определиться с квартирой. Там же можно ее забронировать за несколько минут, заполнив электронную форму и оплатив бронь. Стоимость договора бронирования фиксирует наличие и стоимость квартиры. Далее менеджер все документы на приобретение недвижимости оформит в режиме онлайн с использованием электронной подписи. В случае, если квартира приобретается в ипотеку (а таких сделок большинство), одобрение по ипотеке также можно получить удаленно. Это позволяет проводить сделку максимально дистанционно.

- Сегодня все наши офисы продаж перешли на удаленный режим. Наши менеджеры подробно отвечают на все возможные вопросы клиентов, проводят видеопрезентации проектов. Если раньше услуга онлан-продаж была востребована преимущественно у региональных покупателей, то сегодня ею активно начинают пользоваться жители московского региона, оказавшиеся на вынужденных каникулах, - рассказала корреспонденту «КП» коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина.

3. Не обойдется ли это дороже?

Напротив. С учетом непростой ситуации, застройщики, как и многие другие компании, сейчас предлагают специальные условия. В ФСК, например, скидка может достигать 900 тысяч рублей (такую можно получить, приобретя через интернет квартиру в московском проекте комфорт-класса ЖК «Настроение»). Таким образом, действуя сейчас, можно существенно сэкономить. Тем более, что пока непонятно, сколько продлится режим самоизоляции и что за это время произойдет с рублем и ставками на ипотеку.

4. А стройки не встанут в связи с карантином?

Строительные компании включены в список непрерывно действующих организаций, поэтому даже в нерабочую неделю все рабочие процессы на стройплощадках продолжаются. Убедиться в этом можно также онлайн — у многих застройщиков есть опция, позволяющая следить за ходом строительства через сайт. У ГК ФСК, например, фотографии проекта, в котором покупатель решил приобрести квартиру, обновляются на сайте еженедельно в рубрике «Ход строительства».

Итак, на примере ГК ФСК мы видим, что современные технологии шагнули далеко вперед. Мы уже живем в другом мире. По мнению экспертов, после массовой самоизоляции множество сервисов и бизнесов перейдут в онлайн. Возможно, недвижимость не исключение и в дальнейшем покупка квартиры дистанционно станет обычным делом, как, например, бронирование номера в отеле.