Москвич с мачете напал на продавца из-за банки кофе и едва не отрубил ему руку.

Все случилось сегодня днем в одном из продуктовых магазинов на Селигерской улице в Москве. Неизвестный покупатель пришел пополнить «карантинные запасы» и так увлекся, что решил незаметно украсть банку растворимого кофе. Воришка не знал, что за его действиями пристально следит один из продавцов. На выходе сотрудник магазина остановил мужчину и потребовал показать то, что мужчина украл. Вор немного поспорил, но решил действовать радикально - выхватил из-за пазухи мачете и бросился в атаку на ошеломленного продавца.

- Сотруднику магазина была нанесена серьезная рубленная рана руки. Жизни пострадавшего сейчас ничего не угрожает, однако он может лишиться кисти. Сейчас здоровьем парня занимаются медики, пытаясь спасти ему руку. Полиция занимается поисками нападавшего, благо есть камеры наблюдения, на которых хорошо видно лицо преступника, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

К слову, известно, что скрылся преступник с заветной баночкой бодрящего черного напитка.