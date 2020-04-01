«Будьте добры, дайте мне уйти»: В Подмосковье задержали «вежливого грабителя», который унес из кассы 300 тысяч рублей

С виду это был самый обычный клиент. Недорогая, видавшая виды куртка, потрепанный рюкзак за спиной… Сотрудница микрокредитной компании, раздающей небольшие займы на окраине Сергиева Посада, выходила на улицу покурить. У дверей кассы ее послушно ждал молодой мужчина. Девушка впустила его в комнату, попросила присесть и приготовить паспорт. Сама прошла за шкаф, чтобы скинуть куртку. Отвлеклась буквально на несколько секунд и вдруг охнула, увидев перед лицом большой нож.

- Извините, мне нужны деньги, - негромко и как-то застенчиво даже сказал клиент.

Девушка никак не ожидала оказаться участницей сцены ограбления банка, как в кино. Она подняла руки вверх, сказав что-то невпопад. Потом показала преступнику, в каком ящике лежат ключи от сейфа.

- Извините, пожалуйста. Я правда не хотел, - продолжал раскланиваться грабитель.

Кассирша нервно заулыбалась и несколько раз охнула. Пока она колдовала над сейфом, парень привалившись головой на угол шкафа, коротко рассказал свою историю.

- Я знаю, что вы наемный работник и вы меня поймете. Мне нужно заплатить за квартиру. У меня маленький ребенок, понимаете?

У девушки тем временем тряслись руки - она никак не могла попасть ключом в замок сейфа.

- Извините, я немножко испугалась…

- Да ничего страшного. Простите пожалуйста, я правда не хочу этого делать.

Что интересно, своего лица грабитель даже не прятал - вероятно, даже не подумал, что весь его вооруженный налет снимает висящая под потолком камера.

Девушка несколько раз неправильно ввела код.

- Я нервничаю очень. Сейчас, минутку…

- Вы же полицию вызываете, - спокойно отозвался грабитель. - Неправильно вводите код.

- Нет, нет, я правда…

Сейф наконец-то открылся. Девушка передала мужчине несколько пачек денег.

- Благодарю.

Молодой человек спешно сунул купюры в карман (там, кстати, было около 300 тысяч рублей), спрятал нож, надел на спину рюкзак и на прощание обернулся. Пристально посмотрел девушке в глаза.

- Будьте добры, дайте мне уйти…

Словом, не налет на кассу в небольшом городке, а сцена из романа про нового Дубровского. Запись с висящей в кредитном офисе камеры в итоге стала важной уликой - вскоре 25-летнего местного мужчину задержали. За это время он успел доехать до города Александрова в соседней Владимирской области и снял номер в небольшой гостинице.

- Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщила начальник пресс-службы МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Отпираться «Дубровский» не стал: да, вину признаю, раскаиваюсь.

По словам парня, за несколько часов до ограбления он приходил в ту же кассу на разведку. Посмотрел, как все устроено. Девушке сказал, что вернется с документами для оформления кредита, а сам сходил домой за ножом.

- Я не думал, что у меня получится. Вышло странно. Я думал, она будет кричать.

Кстати, пропавшие деньги так и не нашли.

- Я их потерял, - заявил на допросе товарищ. - Они выпали из кармана.

В следствии считают, что большую часть похищенных денег мужчина успел передать своей семье (у него действительно есть маленький ребенок), но доказательств этому пока нет.

«Вежливого грабителя» уже отправили под арест. За разбой с применением оружия ему светит до 10 лет тюрьмы.