Врачам инфекционной больницы в Новой Москве готовы платить до 450 тысяч рублей в месяц

В селе Вороновское на территории Новой Москвы продолжает строительство быстровозводимой инфекционной больницы. Медцентр, рассчитанный на 500 пациентов, планируют открыть до 20 апреля. Пока же столичный Департамент здравоохранения формирует штат будущей больницы. Объявления о нескольких вакансиях появились на портале Superjob.

«Для полноценного запуска центра и быстрого выхода на плановые мощности врачам России необходимо объединиться и усилить команду московских специалистов профессионалами из ближайших регионов», - говорится в объявлении.

Поиск идет среди специалистов нужного профиля не только соседних областях (объявления продублированы в Туле, Нижнем Новгороде, Орле), но также в Санкт-Петербурге, Самаре и других городах.

«Важно: каждый медицинский сотрудник новой больницы на протяжении всего периода работы будет максимально защищен с помощью самых современных и надежных средств самозащиты».

Одна из вакансий - место врача анестезиолога-реаниматолога. Специалист с высшим образованием и стажем от 1 года сможет зарабатывать до 450 тысяч рублей в месяц. График работы - сутки через сутки (то есть примерно 15 смен в месяц), за каждую смену оплачивают 30 тысяч рублей.

В качестве бонуса жителям других регионов, которые решатся на переезд, предлагается бесплатное питание и служебное жилье при медцентре.

Среди других вакансий:

- врач-инфекционист - такой же график сутки через сутки и зарплата до 375 тысяч в месяц,

- заведующий инфекционным отделением (12-часовой рабочий день и один выходной в неделю) - до 250 тысяч в месяц,

- медицинский лабораторный техник - до 255 тысяч,

- медсестры (в приемное отделение, в палаты, операционные) - до 255 тысяч,

- санитар - до 130 тысяч.

Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», инфекционный центр в Вороновском ориентировочно сможет принять первых пациентов уже через три недели. Общая площадь будущего объекта - более 81 тысячи квадратных метров. Больница будет рассчитана на 500 человек (в том числе включая 223 койки реанимации), но при необходимости может быть увеличена до 656 коек.