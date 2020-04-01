Дезинфекция от коронавируса в Москве: что и как обрабатывают в городе от вируса

Носить маски, использовать перчатки – правила, которые знают и взрослые, и дети. Кто-то берет еще и салфетки, чтобы не касаться ручек дверей. Но это личная защита, а как дезинфицируют целый город? Как обрабатывают дороги, тротуары, парковки от коронавируса в Москве?

- В Москве проводят масштабную дезинфекцию общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - сказали в мэрии Москвы. – Городские службы переведены на усиленный режим работы.

Сотрудники комплекса городского хозяйства ежедневно выходят обрабатывать дороги, тротуары, парковки, а еще дворовые территории и межквартальные проезды. Для этого используются специальные дезинфицирующие препараты, которые рекомендовал Роспотребнадзор.

В первую очередь дезинфицируют подъезды, где живут люди, находящиеся на 14-дневном карантине. В таких подъездах протирают все: перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели. В остальных подъездах проводится стандартная влажная уборка, но ее стали делать чаще.

Подземные переходы моют три раза в день, а их в Москве 500. С такой же регулярностью обрабатывают специальным средством около 140 стеклянных путепроводов. В переходах с большим потоком людей дополнительно моют стены, пол и лестницы. Работы выполняют в круглосуточном режиме, в них задействованы 250 сотрудников ГБУ «Гормост».

Дезинфицируют в Москве детские площадки и даже места накопления твердых коммунальных отходов. Ежедневно коммунальщики обеззараживают мусоровозы перед выходом на рейс.

ВАЖНО

Как работают коммунальные службы

Аварийные службы комплекса городского хозяйства круглосуточно находятся на дежурстве. Сообщить о возникших проблемах москвичи могут, позвонив в режиме 24/7 на линию общегородского контакт-центра по телефону +7 (495) 777-77-77 либо в единый диспетчерский центр +7 (495) 539-53-53, а также отправить заявку с помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы".

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