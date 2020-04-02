«От коронавируса нет вакцины или лекарства. Поэтому карантин»: Губернатор Подмосковья рассказал о режиме самоизоляции, системе пропусков и выплатах безработным

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обратился к жителям - в последнее время он ежедневно рассказывает о ситуации вокруг коронавируса и мерах, которые предпринимают в регионе. Напомним, в Подмосковье, как и в соседнем Москве, действует режим самоизоляции для людей всех без исключения возрастов. Граждан просят оставаться дома, выходить на улицу только в крайних случаях - сходить в магазин, аптеку, вынести мусор, выгулять собаку.

Видеообращение Андрей Воробьёв опубликовал на своей странице в Instagram.

«Сегодня обращаюсь к вам для того, чтобы сообщить последние новости. Понимаю, что режим самоизоляции для многих испытание. Это по-прежнему самое главное, хотя, возможно, призывы к этому всем уже надоели. Почему это так важно? Потому что от коронавируса нет вакцины или лекарства. Поэтому карантин. Так быстрее вернемся к обычной жизни».

andreyvorobiev Сегодня обращаюсь к вам для того, чтобы сообщить последние новости.

Губернатор озвучил текущую статистику по заболеваемости COVID-2019 на территории региона.

«Плохая новость в том, что вирус распространяется - у нас 177 заболевших. Хорошая - что мало тяжелых. Чтобы успеть подготовиться, мы мобилизовали нашу систему здравоохранения и сейчас оперативно разворачиваем новые инфекционные койки».

По словам Андрей Воробьёва, одна из ключевых задач на сегодня - защитить врачей, которые спасают заболевших.

«Мы каждую неделю закупаем защитные костюмы, маски, другие средства, чтобы медики, которые сейчас рискуют больше всех, чувствовали себя безопаснее. Врачам отдельные слова благодарности, хотя этого мало, конечно. Также мы уже обеспечили масками сотрудников ГИБДД, они сейчас тоже в группе риска».

Тем временем, в Московской области продолжают ежедневную дезинфекцию подъездов многоквартирных домов и салонов общественного транспорта.

«У многих возникают вопросы по получению новых выплат: 15 000 - для тех, кто остался без работы, и 3000 - для людей старше 65 лет. Пожалуйста, обращайтесь на Горячую линию, ее сотрудники обязательно дадут разъяснения».

Ранее уже сообщалось, что в столичном регионе - для того, чтобы проще было контролировать передвижения сидящих на карантине жителей - появится система пропусков.

«Еще одна тема, которая сегодня всех беспокоит - это система пропусков. Действительно, программисты у нас, так же как и в Москве, готовят эту платформу. Конечно, она будет интегрирована с Москвой. На Mosreg.Ru - будут все подробности. Конечно, забор строить никто не будет, не переживайте. Все будет работать максимально удобно, перед тем, как выйти из дома, нужно будет указать, куда вы намерены направиться, на работу или в определённый тип учреждения. Сделано это будет для того, чтобы не дать желающим погулять распространять вирус».

Андрей Воробьёв пообещал, что власти Московской области будут и дальше информировать жителей о ситуации.

«Нужно сделать так, чтобы не было слухов, сплетен, избавить вас от лишних переживаний и волнений в и без того сложное время. Берегите себя и будьте здоровы!»