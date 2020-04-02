2020-04-02T09:52:54+03:00
Происшествия

В Раменском медсестра из больницы для пациентов с коронавирусом порезала ножом мужчину

52-летнюю женщину уже задержала полиция и допросила
Иван РУНЕВ
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Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Екатерина работает медсестрой в ДГКБ им. З. А. Башляевой, где с недавних пор развернут стационар для больных с коронавирусом. 1 апреля у женщины был выходной после тяжелых рабочих будней. Его она провела в своей квартире вместе с возлюбленным. Во время застолья у Екатерины и ее мужчины Александра возникла ссора из-за ревности.

- В 15:30 в одной из многоэтажек города Раменское полицией был обнаружен мужчина 1962 года рождения. У мужчины было тяжелое ранение грудной клетки, он истекал кровью. Пострадавшего доставили в местную больницу, где ему сделали срочную операцию, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Подозреваемую удалось задержать практически сразу. Ею оказалась сожительница Александра Екатерина. Медсестру доставили в местный отдел полиции, где она во всем созналась. 52-летняя женщина задержана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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