Умершие в московских больницах от коронавируса пациенты имели хронические заболевания

Московские врачи продолжают бороться за жизни пациентов с коронавирусом. Тяжелее всего процесс выздоровления идет у пациентов пенсионного возраста. К сожалению, спасти удается не всех. Минувшей ночью в столичных клиниках умерли три человека в возрасте от 63 до 72 лет.

- Все пациенты имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Среди них – кардиосклероз, ХОБЛ, сахарный диабет, артериальная гипертензия. Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы, - сообщили «КП» в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом.

Но есть и положительные примеры. По официальным данным от коронавируса в Москве вылечили уже 140 человек. Только за минувшие сутки, 1 апреля, из больниц выписали 25 человек.

- За прошедшие сутки еще 25 пациентов выписались из московских больниц. У всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат, они полностью здоровы и чувствуют себя хорошо, - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам.

Напомним, сейчас столица живет по новым правилам самоизоляции. Выходить из дома разрешено только в исключительных случаях.