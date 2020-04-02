В Мытищах киднепперы похитили 22-летнего парня и три дня избивали его, требуя 50 000 долларов

28 марта 22-летний Андрей запомнит навсегда. Обычный вечер превратился в трехдневный кошмар, который напоминает сценарий бандитских фильмов из начала 2000-х. Все началось на проспекте Астрахова, где парень просто гулял. Около пяти вечера Андрей услышал громкий рев тормозов от остановившейся рядом с ним черной Шкоды. Трое мужчин несколько раз ударили парня в живот и по лицу, а после посадили в машину и отвезли в условленное место.

- В полицию с заявлением о пропаже обратился знакомый Андрея. Позже сотрудникам полиции удалось установить, что неизвестные на иномарке с номерами 556 схватили мужчину и отвезли в лесной массив, где приставили похищенному к голове пистолет и потребовали 50 000 долларов, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

После того, как Андрей пытался в лесу убедить похитителей, что такие деньги у него не водятся, да и долгов с такими суммами у него нет, его отвезли в квартиру. В каком городе располагалась квартира территориально Андрей понять не мог, похитители не давали парню подходить к окну. Позже полиция установит, что парня держали в Балашихе. На новом месте избиения не прекратились, только теперь киднепперы звонили родственникам Андрея и требовали выкуп.

Помощь пришла через три дня после похищения. 31 марта в 15:00 к дому по улице Свердлова в Балашихе подъехал внушительный кортеж из машин спецназа и полиции.

- Операцию проводила полиция города Мытищи и спецподразделение Московской области «Гром». Через 10 минут после начала операции похищенного удалось освободить, а преступников задержать, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Задержанными оказались два молодых человека, один из которых ранее был судим за неправомерное завладение чужим автомобилем. Они находятся в полиции.