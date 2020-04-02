За сутки в Москве выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

Свежие данные о количестве заболевших коронавирусом были опубликованы в четверг, 2 апреля. По данным оперативного штаба Москвы по борьбе с СOVID-19, инфекция за последние сутки выявлена еще у 771 россиянина. Большинство заболевших – это жители Москвы, плюс 595 новых случаев. Еще 43 диагноза «коронавирусная инфекция» поставлены жителям Подмосковья.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек, - сообщили в оперштабе.

В особой зоне риска люди старшей возрастной группы. Так, за сутки в больницах столицы умерли трое пациентов с COVID-19. Все они старше 63-х лет. Но есть и хорошие новости.

- За прошедшие сутки еще 25 пациентов выписались из московских больниц. У всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат, они полностью здоровы и чувствуют себя хорошо, - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам.

В Москве, кстати, заразившиеся коронавирусом успешно проходят лечение на дому. Такую форму выбирают в случае отсутствия серьезных симптомов болезни. Московские врачи продолжают работать в усиленном режиме. По данным столичного департамента здравоохранения, ежедневно врачи московских поликлиник обслуживают 8 тысяч вызовов на дом.

- К работе поликлиник дополнительно привлечены ординаторы. С начала марта врачи выездных бригад взрослых поликлиник в среднем в день обслуживают почти 8 тысяч вызовов на дому. Особое внимание уделяется пациентам с признаками ОРВИ и гриппа, горожанам старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями, - отметила вице-мэр.

Напомним, в Москве введен режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только в исключительных случаях.