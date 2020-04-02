В Москве закрыли отделение онкоцентра имени Блохина: у сотрудницы выявили коронавирус

Пациентов временно не принимают в химиотерапевтическом отделении №3 Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ) им. Блохина. Причина – сотрудница заболела коронавирусом. Об этом «Комсомольской правде» сказали в пресс-службе онкоцентра.

- В данный момент состояние сотрудницы удовлетворительное, дыхательной недостаточности нет, - рассказали в НМИЦ им. Блохина.

Как рассказали в онкоцентре, заболевшая сотрудница уже восемь дней находится на самоизоляции. Все коллеги сдают анализы на коронавирус, пациентов просят соблюдать самоизоляцию, а со 2 апреля приостановлена госпитализация первичных пациентов в отделение.

- Пациенты, которые в данный момент проходят лечение в этом отделении, изолированы в палатах и взяты под особое наблюдение. Для врачей предусмотрена специальная защитная одежда. Перемещение данных сотрудников по центру ограничено, - рассказали в пресс-службе онкоцентра.

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Кстати, с начала пандемии в онкоцентре отменили собрания, конференции, лекции для студентов, а сотрудники старше 65 лет переведены на работу из дома с сохранением заработной платы.

- На входе в здание всем входящим измеряют температуру. На время карантина запрещен проход родственников к пациентам, находящимся на лечении в круглосуточном стационаре. А, например, родителям пациентов детской онкологии и гематологии, которые находятся с детьми в стационаре, запрещено покидать территорию онкоцентра, - рассказали в НМИЦ им. Блохина.

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