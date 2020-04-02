Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве: попавшийся заплатит до 5000 рублей

Итак, 1 апреля (и это не шутка) Московская городская дума приняла закон, который предусматривает административную ответственность за нарушение режима самоизоляции. Если коротко, теперь за первое нарушение можно получить штраф в 4 тысячи рублей, за повторное и последующие - 5 тысяч. Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве предусмотрены и для нарушителей на автомобилях. Принятие этого закона вызвало бурное обсуждение в соцсетях. При этом многие моменты обывателям так и остались непонятны. Поэтому в деталях нового закона разбираемся с главой комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы Александром Семенниковым.

1. Для чего принят этот закон?

- Судя по данным Департамента транспорта, большинство москвичей - около 85% - исполняют все ограничения и сидят по домам. А вот оставшиеся 15% покидают квартиры, районы своего постоянного проживания, продолжают перемещаться по городу и, конечно, в такой ситуацию представляют угрозу для роста заболевания в Москве. Поэтому закон принят как раз для того, чтобы удержать это меньшинство на месте.

2. Кого будут штрафовать?

- Вы знаете, что в Москве есть люди, получившие предписания о нахождении дома. Во-первых, это те, кто вернулся из-за границы и, если у него нет симптомов ОРВИ, должен выдержать 14-дневный карантин, не покидая своего дома.

Во-вторых, у нас сейчас около 550 граждан, у которых подтвержден коронавирус, но болезнь протекает в легкой форме. Человек дает письменное согласие, что его не госпитализируют, а он обязуется соблюдать режим самоизоляции и получать лечение на дому. Также эти люди дают письменное согласие на то, чтобы их сфотографировали. Фото загружается в общую базу идентификации лиц, которая действует в Москве. Чтобы вы понимали: в этой базе вовсе не все-все-все жители города, там обычно лица, объявленные в розыск, а теперь еще и «карантинщики».

В Москве, как вы знаете, 175 тысяч видеокамер - их не специально для «карантина» ставят, они уже давно стоят. И если камера видит на улице человека из базы, она дает сигнал. В таком случае нарушитель режима будет получать штраф оффлайн - так же, как сейчас камеры фиксируют автонарушителей, идентифицируя их машины по номерам. Пока речь идет о штрафах именно для них.

- Людей, которые не болеют коронавирусом на дому и не приезжали из-за границы, за нарушение режима самоизоляции тоже будут штрафовать?

- О других перемещениях по городу должен быть разработан отдельный документ. Пока его нет. По идее, нарушение режима самоизоляции со стороны обычных горожан может выявить только полиция - патрульные на улицах. Но сейчас у сотрудников полиции таких полномочий нет. Чтобы они появились, Правительство Москвы должно подписать соглашение с МВД. Будет ли такое соглашение - решат, исходя из эпидемеологической ситуации. В данном случае принятый Мосгордумой закон может стать правовой базой для принятия дополнительных документов.

3. Кому адресованы штрафы за передвижение на автомобиле?

- Важно: на текущий момент нет никаких ограничений на передвижение на авто по городу. Но если в этом возникнет необходимость, разрабатывать такой документ будут в Правительстве Москвы.

4. Могут ли сотрудники полиции штрафовать уже сейчас?

- За последние дни ко мне были обращения от горожан, которые рассказывали, как проходит проверка на улице. Полиция останавливает машину, задает человеку вопросы: почему он оказался в этой части города, если проживает в другом месте - при этом бумаг с работы у него нет, других объяснений тоже. Некоторые начинают спорить - мол, почему я должен отказаться от поездок и все в таком духе. Сейчас полицейские, напомню, не могут штрафовать за нарушение карантина, но по факту выписывают административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». (Это штраф от 500 до 1000 рублей, - Авт.). Лично я советую не вступать в споры с сотрудниками полиции - их вопросы законны.

5. Когда закон о штрафах вступит в силу?

- После подписания мэром Москвы и официальной публикации документа. (Сергей Собянин уже подписал закон – это произошло днем в четверг, 2 апреля, - Авт.).